ÇAYKUR Genel Müdürü Alim: "Yaş çay kilogram alım fiyatında bu yıl en az enflasyon oranında bir artış olur diye düşünüyorum"

Yaş çay fiyatı için bundan önceki yıllarda enflasyon altında bir açıklama yapılmadığını belirten ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yaş çay kilogram alım fiyatında bu yıl en az enflasyon değerinde bir artış olacağını düşündüğünü söyledi.

53 Gazeteciler Derneği'nin ziyaret eden ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, burada gazetecilerle sohbet ederek soruları yanıtladı. 2022 yılı çay sezonunun diğer yıllara oranla daha iyi geçeğini dile getiren ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, kuru çayın büyük bir bölümünü sattıklarını ve çok az bir kuru çayla yeni sezona girileceğini söyledi. Bu yıl ÇAYKUR'a işçi alımının Mart sonuna kadar tamamlanacağını söyleyen Alim, bu konuda çalışmalara başladıklarını ifade etti.



"100'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdik"

2021 yılının çay üreticisi için iyi bir yıl olduğunu belirten ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "2021 yılında ÇAYKUR 860 bin ton aldık. Bunun karşılığında 157 bin ton kuru çay satışı yaptık. 3 bin ton kuru çay ihracatı yaptık. 100'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Biz bunu yeterli bulmuyoruz. İhracatı artırmalıyız. Depolarımızda şuan 80 bin ton çay var. Bir kaç firma ile görüşmelerimiz var. Bunlarda gerçekleşirse çok az bir kuru çay stoğu ile sezona başlayacağız" dedi.



"Çay tohumu yağı için bir kaç kozmetik firması ile görüştük"

Çay tohumu yağı ARGE çalışmalarının sonuçlandığını vurgulayan Alim, "Çay tohumu yağı için bir kaç kozmetik firması ile görüştük. Genelde kozmetik alanında kullanılıyor. Çay tohumu yağı Uzak Doğu ülkelerinde yemeklik olarak da kullanılıyor. Amacımız çayın her ürününü değerlendirerek ekonomiye kazandırabilmek. Her geçen farklı farklı ürünler için çalışmalarımız devam ediyor. 2022 yılının üretici ve tüketiciler için önceki yıllardan daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Bu sezonki yaş çay fiyatı zammı hakkında beklentisini dile getiren Alim, "Bu güne kadar sosyal devlet anlamında çayda enflasyonun altında bir fiyat artışı olmadı. Her zaman enflasyon ve üzerinde bir artış yapıldı. 1 puanda olsa üzerinde bir artış yapıldı. Sanırım yine enflasyon değerinde bir zam yapılır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"Kar yağışı çayı olumlu etkiliyor"

Karın yağmasının tüm bitkilerde olduğu için çay için de faydalı olduğunu belirten Alim, "Ben bu yıl çayın daha filizli ve kaliteli olacağını düşünüyorum. Kar çay üzerinde ne kadar kalırsa doğallığı o kadar artıyor. Çayda zararlıların olma olasılığı düşüyor. Kar damlama yaptığı için toprağın havalanmasını sağlıyor. Karın bu yıl çay üzerinde fazla kalmasından dolayı verimli bir yıl yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi.

ÇAYKUR'un bu yıl alacağı işçi konusunda açıklamalarda bulunan Alim, "Bu yıl ki alımı Mart ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Önceden alımı yaparak dağılımı gerçekleştirmemiz gerekiyor. İŞKUR'la bu ay sonuna kadar yazışmalarımızı yapacağız. Onlar da ilana çıkacak. Daha sonra noter huzurunda kura ile alımlar gerçekleşecek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.