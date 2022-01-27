Çaykur Rizespor Başkanı Kıran, koronavirüse yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran´ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran koronavirüse yakalandı. Dün test yaptıran başkan Kıran´ın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evinde dinlendiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2022-01-27 09:35:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.