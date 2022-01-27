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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor, Eren Albayrak´ı kadrosuna kattı

DHA

Çaykur Rizespor, Eren Albayrak´ı kadrosuna kattı


Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, eski futbolcusu Eren Albayrak ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Albayrak "Uzun bir aradan sonra tekrar yuvaya dönmek benim için çok güzel. Burada dolu dolu 3,5 senem geçmişti, çok da güzel anılarım var" dedi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, eski futbolcusu Eren Albayrak´ı yeniden yeşil mavili takımın kadrosuna dahil etti. Albayrak ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul´da gerçekleşen imza töreninde konuşan Eren Albayrak, uzun bir aradan sonra tekrar yuvaya dönmenin çok güzel olduğunu belirterek, "Burada dolu dolu 3,5 senem geçmişti, çok da güzel anılarım var. İnşallah bu anıları tekrar tazeleriz. Önümüzdeki 4 ay bizim için gerçekten çok önemli. Umarım takıma katkı sağlayabilirim. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Tekrar yuvaya dönmek benim için çok güzel" şeklinde konuştu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor´umuz 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Eren Albayrak´ı renklerine bağladı. İstanbul´da başkan yardımcımız Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu kendisini 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına Çaykur Rizespor´umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Eren Albayrak´a kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İmza töreninden detaylar
Eren Albayrak'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-01-27 18:21:07

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