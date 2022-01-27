Eren Albayrak, Çaykur Rizespor’da

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Çaykur Rizespor, FT Antalyaspor’un tecrübeli oyuncusu Eren Albayrak’ı renklerine kattı.

Spor Toto Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, FT Antalyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncu Eren Albayrak ile 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. 20162017 sezonunda 1. Lig'de Çaykur Rizespor’un oyuncusu olan Albayrak, ikinci kez kendini yeşilmavili renklere bağlayan imzayı Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu’nun katıldığı törende attı.

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