Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçına hazırlanıyor

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Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24´üncü haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, ligin 24´üncü haftasında 6 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına 3 günlük aranın ardından start verdi. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri´nde yağmur altında yardımcı antrenör İsa Turan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp top kapmaca ile sürdü ve çift kale maç ile son buldu.

Yeşil mavili takım ligin ilk yarında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor maçından 2-0 mağlup ayrılmıştı.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-01-27 20:39:46



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