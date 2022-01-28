Güç gösterileri ustası karateci, kanserden kolunu kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güç gösterileri ustası karateci, kanserden kolunu kaybetti

DHA

Güç gösterileri ustası karateci, kanserden kolunu kaybetti


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)RİZE'de kolu ve vücuduyla sopa ve kiremitler kıran, üzerinden otomobiller geçirerek sıra dışı güç gösterileri yapan karate antrenörü Mehmet Karaaslan'ın (64) sağ kolu, kanser hastalığı nedeniyle kesildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün spora katkılarından dolayı 'vefa' ödülü verdiği Karaaslan, "Yaralarım iyileşsin, tek kolumla kaldığım yerden spora devam edeceğim" dedi.
Kentte uzun yıllar, karate antrenörlüğü yaptığı spor okulunda sayısız sporcu yetiştiren Mehmet Karaaslan, kolu ve vücuduyla sopa ve kiremitler kırdı, üzerinden otomobil geçirerek sıra dışı güç gösterileriyle dikkat çekti. Karaaslan, spor hayatına devam ederken yıllar önce kolunda başlayan ağrılara aldırış etmedi. Ancak 4 yıl önce ağrılarının artmasıyla detaylı tetkikleri yapılan Karaaslan'a yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan ve 4 ay önce ameliyat edilen Karaaslan'ın sağ kolu kesildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spora katkılarından dolayı 'vefa' ödülü verilen Karaaslan, yeniden spora dönmeyi hedefliyor.
'HİÇ OLMAYAN GÜÇ GÖSTERİLERİ YAPTIM'
Karateye yeniden dönmek istediğini anlatan Karaaslan, "Karate salonları açarak yüzlerce genç yetiştirdim. Ben de beyin, vücut ve güç konsantresiyle gösteriler hazırladım. Belki dünyada bile olmayan güç gösterileriydi bunlar. Üzerimden araba geçti, taş, odun, kiremit kırdılar. Türlü güç gösterileri yaptık. 30 yıl önce tam dirsekte ince bir ağrı vardı, beni rahatsız etmiyordu. Ufak ağrıyı biz önemsemedik, o dönemlerde hastaneye de gittik fizik tedavi verdiler. Ama 4 yıl önce kolumda bir şişlik oldu. Biyopsi yaptılar ve tümör dediler, 5 gün 5 gece süren ağır bir kemoterapi aldım. 4 ay önce kolumu omzumdan kesmek zorunda kaldılar" dedi.
'SPOR YAPMA HIRSIMLA GERİ DÖNECEĞİM'
'Sporcuyum, bana bir şey olmaz' diye düşünmemek gerektiğini belirten Karaaslan, "Vücudumuzun bize verdiği sinyalleri dinlemeliyiz. Kolum ilk kesildiğinde büyük bir moral bozukluğu yaşadım. Ben sporumu iki elimi kullanarak yapıyordum. Ama şimdi durumu kabullendim, moralim yerinde. Yaralarım iyileşsin, tek kolumla kaldığım yerden spora devam edeceğim. Tek kolum olmasa da vücudum sapasağlam, spor yapma hırsımla geri döneceğim" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-01-28 13:07:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silahlı saldırı sonucu öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi Fındıklı’da taziyeleri kabul ediyor
YEREL HABERLER Silahlı saldırı sonucu öldürülen avukat Şafak ...
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi ...
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi ...
Çay üreticileri çaya kar yağmasından memnun Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç: "Dünyada çayın tamamına kar yağan tek ülke; Türkiye" "Kar yağdığı zaman çayımızda herhangi bir böceklenme olmuyor; Bundan dolayı çayda herhangi bir kimyasal ilaç kullanılmıyor"
YEREL HABERLER Çay üreticileri çaya kar yağmasından memnun Rize ...
Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçına hazırlanıyor
Çaykur Rizespor, Eren Albayrak´ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Eren Albayrak´ı kadrosuna kattı
Çaykur Rizespor, Eren Albayrak´ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Eren Albayrak´ı kadrosuna kattı
Eren Albayrak, Çaykur Rizespor’da
YEREL HABERLER Eren Albayrak, Çaykur Rizespor’da
Çaykur Rizespor Başkanı Kıran, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Başkanı Kıran, koronavirüse yakalandı
Çaykur Rizespor Başkanı Kıran, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Başkanı Kıran, koronavirüse yakalandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Rize’de cenaze törenine katıldı
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ...
Bakan Kurum, İller Bankası Genel Müdürü'nün annesinin cenazesine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Kurum, İller Bankası Genel Müdürü'nün annesinin ...
Bakan Kurum, İller Bankası Genel Müdürü'nün annesinin cenazesine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Kurum, İller Bankası Genel Müdürü'nün annesinin ...
'Heliski' heyecanı sürüyor; ilk kafile, adrenalin dolu anlar yaşadı
YEREL HABERLER 'Heliski' heyecanı sürüyor; ilk kafile, adrenalin ...
ÇAYKUR Genel Müdürü Alim: "Yaş çay kilogram alım fiyatında bu yıl en az enflasyon oranında bir artış olur diye düşünüyorum"
YEREL HABERLER ÇAYKUR Genel Müdürü Alim: "Yaş çay kilogram alım ...
150 yılı 50 metrekareye sığdırdı Bibloyla başlayan antika tutkusunu İstanbul'dan Rize'ye taşıdı
YEREL HABERLER 150 yılı 50 metrekareye sığdırdı Bibloyla başlayan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.