Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (2)

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EŞİNİN TABUTU BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ, FOTOĞRAFINI ÖPTÜ

İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzelendi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu ile eşi Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü. Hacer Mahmutyazıcıoğlu, "Oğlum benim, kocaman oğlum" diyerek tabuta sarıldı. Ece Erken de elinden bırakmadığı eşinin fotoğrafını öptü. Cenazeye Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli de katıldı. DHA-Genel Türkiye-Rize / Fındıklı Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ-Adem AKATİN

2022-01-28 15:24:34



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