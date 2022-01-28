Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (3)



TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzelendi. Cenazeye Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, babası Akif Mahmut Mahmutyazıcıoğlu, annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu, ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile eski eşi Benan Kocadereli'nin yanı sıra Fındıklı Kaymakamı Eyüp Gürdal, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ve çok sayıda kişi katıldı. Anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu, camiye bir kolunda Ece Erken diğer kolunda ise Benan Kocadereli eşliğinde geldi.

FİKRET ORMAN: CANIMDAN PARÇA GİTTİ

Fikret Orman, aileye taziye dileğini ilettikten sonra yaptığı açıklamada, "Şafak çok iyi bir çocuktu. Çok pisi pisine öldürüldü. Allah rahmet eylesin. Hepimizin içinde büyük acı bıraktı. Kardeşliği, Beşiktaş'a hizmetleri ile müthiş bir çocuktu. Canımdan bir parça gitti. Allah bütün ailesine sabırlar versin. Rahmetli olmadan 5-6 saat önce görüştük. O aradı 'Fikret ağabey bir görüşelim' dedi. Sanki helalleşecekmiş gibi. Geçerken uğradım, 1-2 saat sohbet ettik sonra ayrıldık" dedi.

Kılınan namazın ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Hürriyet Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Fındıklı Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ-Adem AKATİN

2022-01-28 16:33:24



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