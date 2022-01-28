Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (4)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



EŞİNİN MEZARI BAŞINDA DUA ETTİ

İstanbul'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Hürriyet Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Eşinin mezarı başına gelen Ece Erken, uzun süre gözyaşı dökerek, dua etti.DHA-Genel Türkiye-Rize / Fındıklı Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-01-28 17:14:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.