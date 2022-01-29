Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi: Yargı sürecini sıkı takip edeceğiz



Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ FINDIKLI (Rize), (DHA)İSTANBUL Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun (42) ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Faillerin hepsi yakalanmış. Emniyet güçleri takdire şayan, hızlı şekilde bu konuyu çözdüler. Yargı sürecini çok dikkatli ve sıkı şekilde takip edeceğiz. Hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak için hukuk kuralları çerçevesinde elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

Rize´nin Fındıklı ilçesindeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri´nde taziyeleri kabul eden, Şafak Mahmutyazıcıoğlu´nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırıya ilişkin konuştu. Mahmutyazıcıoğlu, "O gece saat 00.30 sıralarında telefon geldi, bana bir silahlı saldırıya uğradığı söylendi. Ben vefat ettiğini aklıma bile getirmedim. Hastaneye gittiğimde müdahale ediyorlardı. Hastaneye geldiğinde vefat ettiğini, döndürmeye çalıştıklarını ancak çok kan kaybettiği için döndüremediklerini söylediler. Tarifsiz bir acı yaşadık. Bu acıyı Türkiye'de yaşayan çok da fazla insan var. İlk yaşayan biz değiliz ancak kuşkusuz ateş düştüğü yeri yakıyor" diye konuştu.

`BU TOPRAKTAN ÇIKTIK, BURAYA GELELİM, DERDİK´

Yargı sürecini yakından takip edeceklerini belirten Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Bugün içimizi serinleten bir haber aldık. Faillerin hepsi yakalanmış. Emniyet güçleri takdire şayan, çok hızlı bir şekilde bu konuyu çözdüler. Yargı sürecini çok dikkatli ve sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak için hukuk kuralları çerçevesinde elimizden ne gelirse yapacağız. Bundan fazla yapacak da söyleyecek de bir şeyimiz yok. Çok kıymetli, çok vicdan ve merhamet sahibi, çok fazla insana yardımı ve desteği olan bir insanı Türkiye kaybetti, biz de kaybettik. Rize´de defnettik çünkü rahmetli kardeşimle sağlığında da hep konuşurduk. Bu topraktan çıktık, buraya gelelim, derdik" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Fındıklı Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-01-29 14:19:08



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