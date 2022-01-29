Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası´nda bu yıl 14´üncüsü düzenlenen Ayder Kar Festivali başladı. Festivalin ilk gününde katılımcılar otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla karda kaydı, horon oynadı.
Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası´nda kaymakamlık, belediye ve Ayder Turizm Derneği tarafından bu yıl 14´üncüsü düzenlenen Ayder Kar Festivali başladı. Festivalin ilk gününde renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinliğe katılanlar otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla karda kaydı. Kayak sırasında kimi takla attı, kimi ise kalabalığın arasına daldı. Festivalde yöre sanatçılarının konserleri ile kar üstünde horon oynayanlar eğlenceli anlar yaşadı.
Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Yalçın ŞAHİN
2022-01-29 15:42:18
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