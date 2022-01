Ayder'de kar festivali; poşetle kaydılar, horon oynadılar

Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ayder Kar Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı. Poşetlerle kayarak karın keyfini çıkaranlar, tulum ve kemençe eşliğinde horon da oynadı.

Ayder Yaylası'nda kaymakamlık, belediye ve Ayder Turizm Derneği'nce bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ayder Kar Festivali 2'nci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı festivalde poşetlerle kayak keyfi yaşandı. Ellerine poşet alan 7´den 70'e herkes oluşturulan doğal pistlerde kaymaya çalıştı. Karla kaplı festival alanında üşüyenler ise horon oynayarak ısınmaya çalıştı. Yaylada açık alana soba kuran Mustafa Yılmaz "Şu an Ayder'i ısıtıyoruz. Horon oynayarak ısınmaya çalışıyoruz, yetmiyor. Geliyoruz, sobanın başında ısınıyoruz" dedi.

'POŞETLE KAYAK KEYFİ YAŞADIK'

Yaylada poşetle kayan Adil Kosif "Her seferinde düşüyorum ama yine de kaymaya devam ediyorum. Şimdi çok ıslandım ve üşüdüm bir mola vereceğim, sonra poşetle kayak keyfi yapmaya devam edeceğim" diye konuştu. Annesi karla fazla oynamasına izin vermediği için ağlayan Ömer Berke Çevik de "Annem, 'Hasta olurum' diye karla oynamama izin vermiyor. Ama ben karla oynamak istiyorum. Kaymak istiyorum, annem izin versin lütfen" ifadelerini kullandı.

ÇADIR KURUP, ÇAY DEMLEDİLER

Festival alanına çadır kuran Bilal Yiğit de şunları söyledi: "Festivale her yıl geliyoruz. Bu yıl da erkenden geldik, çadırımızı kurduk. Çayımızı da demledik. Hem Ayder'in hem de festivalin keyfini çıkartıyoruz." Hazırladığı pasta, börekle festivale gelen Fatma Bostan ise "Bu soğukta kayamam. Horon oynar mıyım, bilmiyorum. Şu an için izlemeye geldim. Kekimiz, böreğimiz hazır. Masayı kurduk, çay keyfi yaparak festivalin tadını çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

