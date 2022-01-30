TFF 2.Lig: Pazarspor:1 - Eskişehirspor: 0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Pazarspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor’u 10 mağlup etti.

Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Onur Bingöl xx, Hüseyin Can xx, Azad İlhan xx

Pazarspor: Tunahan Dikişci xx, Kadir Kaan Yurdakul xx, Hüseyin Eray Karataş xx, Oğuzhan Demir xx, Mehmet Kuruoğlu xx, Muhammed Emin Balcılar xx (Atakan Ekiz Dk.90 ?), Uğur Can Semizoğlu xx (Yusuf Ağın Dk.76 x), Berk Kervankıran xx (Burak Taşdemir Dk.62 xxx), Feyyaz Aydil xx, Erkan Çam xx, Mehmet Demirözü xx

Teknik Direktör: Selçuk Yıldırımkaya

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer xx, Muhammet Yahya Akbulut xx, Sezgin Coşkun xx, Onur Arı xx, Hasan Ulaş Uyğur xx (Hasan Alp Altınoluk Dk.85 ?), Berkay Tanır xx, Kaan Gaman xx (Tolga Yakut Dk.58 x), Eray Ertorun xx, Buğra Çağlıyan xx (Eren Altıntaş Dk.75 x), Arda Okumuş xx, Ömer Faruk Söyler xx (Onurhan Uyanık Dk.57 xx)

Teknik Sorumlu: Suat Kaya

Gol: Burak Taşdemir (Dk.82) (Pazarspor)

Sarı Kartlar: Muhammed Emin Balcılar (Pazarspor), Eray Ertorun, Ömer Faruk Söyler, Onurhan Uyanık (Eskişehirspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.