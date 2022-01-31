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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

117 gündür kayıp olan şahıstan haber alınamıyor

İHA

117 gündür kayıp olan şahıstan haber alınamıyor

Rize’de geçtiğimiz yıl 6 Ekim’de hastanede yatan eşini ziyaret etmek için kızının Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha dönmeyen şahıstan haber alınamıyor.
Pazar Kirazlık Çay Fabrikası’ndan emekli olduktan sonra memleketi Trabzon’un Araklı ilçesinden ev alarak oraya yerleşen Dursun Zehir, eşinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmesi nedeniyle Rize’nin Pazar ilçesindeki kızının evinde kalmaya geldi. Pazar ilçesinde oturan kızının evinden 6 Ekim 2021 günü o dönemde hastanede tedavi gören eşini ziyaret için ayrılan 75 yaşındaki Dursun Zehir’den bir daha haber alınamadı.
Hem yeğeni hem damadı olan Hakan Şahin eşini görmek için evden çıkan Dursun Zehir’den haber alamadıklarını ve bulabilmek adına her yolu denediklerini söyledi. Zehir, “Dayım aynı zamanda da kayınpederim 6 Ekim 2021 tarihinden beri kayıp. Tüm aramalarımıza rağmen ne izine rastladık ne de herhangi bir görüntüsüne. Emniyet de arıyor ama bugüne kadar henüz bir şey bulamadılar” dedi.
Dayısı Dursun Zehir’in telefonunun dışarıdan gelen aramalara kısıtlandığını ancak kendisinin telefonu kısıtlamayı gerçekleştirecek kadar kullanamayacağını dile getiren Damat Şahin “Kendi uğraşlarımızla edindiğimiz bilgiye göre Kasım’ın 11’de gece gece 00.00’da telefonu iki kez çalıp meşgule atılmış. Müşteri hizmetlerini aradım. Telefonu benim üzerime olduğu için bana yardımcı olmaya çalıştılar. Müşteri hizmetleriyle görüştüğüm sırada bana numaranın kısıtlandığını söylediler. Ne olduğunu sorduğumda ise telefondan kod girilerek dışarıdan gelen tüm çağrılar engellenmiş. Telefonun aktif olduğunu şahsın telefon ile arama yapabileceğini söylediler. Kayınpederimin okuma yazması yok, sadece telefonla gelen çağrıları cevaplayabiliyordu. Yanında herhangi bir kimlik yok. Bugüne kadar maaşına hiç dokunulmamış” ifadelerini kullandı.
Kayıp Zehir’in MOBESE kayıtlarında son olarak Pazar ilçesinde bulunan eski hastane mevkiinde görüldüğünü sözlerine ekleyen Şahin “En son MOBESE görüntülerinde eski hastane yolunda, halı sahaya inerken görülmüş. Ondan sonra herhangi bir bilgiye sahip değiliz. 4 aya yaklaşıyor, hiçbir gelişme yok. Sanki birisi almış rehin tutuyor. Ne olduğunu bilmiyoruz” diye konuştu.
Esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolan Dursun Zehir’in kızı Fatma Bekar ise babasını görenlerin kendilerine ulaşmasını isteyerek “Babam 4 ayı geçti kayıp. Hiçbir ses, seda yok. Bilen gören bize Allah rızası için yardımcı olsun. Annem de vefat etti. Çok zor durumdayız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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