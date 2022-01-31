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Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel: Bir kahramanı canlandırdığım için gururluyum

DHA

Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel: Bir kahramanı canlandırdığım için gururluyum


Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA) RİZE´de 'Kesişme; İyi Ki Varsın Eren' filminin özel gösterimi yapıldı. Filmde Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel, "Eren, Türkiye´nin bir kahramanı. Eren gibi bir kahramanı canlandırdığım için çok mutlu ve gururluyum" dedi.
Rize'de Valiliğin organizasyonuyla `Kesişme; İyi Ki Varsın Eren' filminin özel gösterimi yapıldı.  Sinema salonundaki gösterime oyuncular Rahman Beşel, Ahmet Eren Taşdelen, Kemal Balıbaş´ın yanı sıra Vali Kemal Çeber, Eşi Neslihan Ayan Çeber, İl Jandarma Alay Komutanı Hakan Dedebağ, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile öğrenciler katıldı.
Vali Kemal Çeber, Rize´de özel bir gün yaşandığını belirterek, "Tüm Türkiye´de olduğu gibi Rize`de de büyük ilgi gören, 'Kesişme; İyi Ki Varsın Eren' filminin oyuncularını misafir ediyoruz. Rizeliler olarak beyazperde de tanıdığımız bu kahramanları sizle yüz yüze getirmek istedik. Eren filmi bizim için sadece bir sinema filmi değil. Rize ilinin birçok güzelliğine, özelliğine, hasretine uyan bir yapım. Bu coğrafyada yaşanan bir olay. Bizim iklimimizi, tabiatımızı bu filmde bolca görüyoruz. Bu filmin halka vermek istediği sıcaklığı ve duyguları en üst düzeyde yaşayacağı yerlerden birisi de Rize´dir" dedi.
`EREN, TÜRKİYE´NİN BİR KAHRAMANI´
Filmde Eren Bülbül´ü canlandıran Rahman Beşel, "Eren´e benzeyen birini bulmak için Karadeniz´in en başından en sonuna kadar tüm noktaları arıyorlardı. Benim mezun olduğum eski ortaokuluma geldiler. Kendimi tanıttığım bir video çektik orada. Daha öncesinde oyunculuk eğitimim yoktu. İstanbul´a gidip 1 buçuk ay gibi bir oyunculuk eğitimi aldım. Eren gibi bir kahramanı canlandırdım için çok mutlu ve gururluyum. Eren, Türkiye´nin bir kahramanı. Sette her şey gerçek mekanlarda çekildiği için, sabah sete giderken Eren´in mezarının oradan geçiyorduk. Oradan her geçişte `15 yaşında gencecik kardeşimiz orada şehit olmuş´ diyorsun. Dua ediyorsun, sonra sete gidiyorsun. Evlerine gittiğin zaman Eren orada oturuyor diyorsun ve tüylerin diken diken oluyor. O duygu anlatılmaz yaşanır. Yaşamak çok ayrı bir şey. Ayşe teyze ile oturup birbirimize sarıldık. Hepsiyle çok güzel vakit geçirdim. 15 yaşında benim yaşımda çocuk şehit oldu. Ne hayalleri vardı diyor insan" diye konuştu.
`ÇOK HAYALLERİ VARDI´
Eren Bülbül´ün çocukluğunu canlandıran Ahmet Eren Taşdelen, "Bu filmde oynadığım için çok gurur duyuyorum. Film başladığında ilk ne olduğunu anlamamıştım ama sonrasında anlamaya başladım. Eren Bülbül kardeşimiz şehit oldu. Çok hayalleri vardı" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-01-31 18:52:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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