Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: O günkü teknik adam ve birkaç ne idüğü belirsiz futbolcu iki şehri birbirine düşürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: O günkü teknik adam ve birkaç ne idüğü belirsiz futbolcu iki şehri birbirine düşürdü

DHA

Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: O günkü teknik adam ve birkaç ne idüğü belirsiz futbolcu iki şehri birbirine düşürdü


Arzu ERBAŞ/RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Trabzonspor bizi bilerek isteyerek düşürdü diye bir şey yok. O günkü, o takımdaki teknik adam ve birkaç tane ne idüğü belirsiz futbolcu, bu iki şehri 5 senedir birbirine düşürdü" dedi.
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Kıran, "Biz Rizelilere, gerçek Rizesporlulara hizmet etmeye çalışıyoruz. Başka takımları tutanlara hizmet etmiyoruz. Rizespor´dan kimse yolunu bulamaz, bulamayacak. Rizespor kimsenin cebine sığmaz. Kimse Rizespor´a ipotek koyamaz, kimse Rizespor´u çiftlik olarak göremez. Ben olduğum sürece bu böyle. Rizespor benden sonra ayakları üzerinde durabilsin diye alt yapısını oluşturmaya çalışıyorum" diye konuştu.
"İYİ İŞLERE İMZA ATACAKLAR"
Transferler konusunda açıklamalarda bulunan Kıran, "Bizim yaptığımız transferlerden Yusuf Sarı 10 numara bir uşak, Kubilay 10 numara, Eren zaten 3,5 yıl Rize´nin suyunu içmiş. Bunların üçü de iyi transferler, iyi işlere imza atacaklar. Yusuf Sarı´yı Trabzon´dan getirmekte kolay bir iş değil. Galatasaraylı Aytaç, Malatyasporlu Semih´i isterim, Hüseyin Türkmen gündemimizde yok. Çünkü hocamıza sorduk, düşünmediğini söyledi, gündemimizden çıkardık. Emirhan Topçu benim gözbebeklerimden bir tanesi, onun gibi birkaç futbolcumuz daha var. Emirhan, Efe, Güvenç Usta, çok umutluyum. Onlarda yavaş yavaş bu horonun içerisine girecekler. Ronaldo Mendes değişik bir futbolcu, Hamza hocanında onunla ilgili çok beklentisi var, sahalara döndü, bende çok merak ediyorum, iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Bolasie takımda kalmak istiyor, çok çalışıyor. İkinci yarıda değişik bir Bolasie izleyeceğiz, çok umutluyum" şeklinde konuştu.
"REMY GİDECEK"
'Remy gidecek' diyen başkan Kıran, "Remy Rizespor forması giymeyecek. Hiçbir şekilde anlaşma yoluna gitmiyor. İşi gücü 'ben sakatım.' 26 gün 'ben pozitifim' diyerek Fransa'da kaldı. 100 Euro verdi, 'pozitif' raporu aldı, 26 gün sonra Rize'ye geldi. Beyefendi bir antrenmana çıktı, sonra 3 ile 6 hafta sakat. Zaten 15 hafta kaldı" ifadelerini kullandı.
"ZOR MAÇ OLACAK"
Pazar günü oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasını değerlendirerek taraftara çağrıda bulunan Kıran, şöyle konuştu: "Adana Demirspor, form grafiği yükselen bir takım. Çok zor bir maç olacak. Orası da Askoroz Arena, oradan da çıkmak kolay değil, 3 puanı alıp öyle göndermek istiyoruz. Amacımız iç sahada yenilmeyen bir Rizespor oluşturmak, yani Rizespor'un sahasına çıktığında rakip takımın ayağının titremesi lazım. O ayak titremesi de tribünden gelecek, taraftar bizim futbolcularımıza destek verecek, karşı tarafı demoralize edecek. Pazar günü o stadı başlarına yıkalım. Gelin 90 dakika hiç durmasın o stat."
"TRABZONSPOR, RİZESPOR´UN DÜŞMESİNİ İSTER Mİ?"
3 Haziran 2017'de Çaykur Rizespor'un ligden düşmesi ile ilgili de konuşan Başkan Kıran, "Trabzonspor bizi bilerek isteyerek düşürdü diye bir şey yok. O günkü, o takımdaki teknik adam ve birkaç tane ne idüğü belirsiz futbolcu, bu iki şehri 5 senedir birbirine düşürdü. 5 yıldır bu hikaye devam ediyor. Trabzonspor, Rizespor'un düşmesini ister mi?" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2022-02-01 10:31:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor'dan Hamza Hamzaoğlu'nun 'istifa' iddiası için açıklama
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'dan Hamza Hamzaoğlu'nun 'istifa' ...
Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel: Bir kahramanı canlandırdığım için gururluyum
YEREL HABERLER Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel: Bir kahramanı ...
Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel: Bir kahramanı canlandırdığım için gururluyum
YEREL HABERLER Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel: Bir kahramanı ...
117 gündür kayıp olan şahıstan haber alınamıyor
YEREL HABERLER 117 gündür kayıp olan şahıstan haber alınamıyor
TFF 2.Lig: Pazarspor:1 - Eskişehirspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2.Lig: Pazarspor:1 - Eskişehirspor: 0
Ayder kar festivalinde şambrellerle kaymak yasaklandı
YEREL HABERLER Ayder kar festivalinde şambrellerle kaymak yasaklandı
Ayder'de kar festivali; poşetle kaydılar, horon oynadılar
YEREL HABERLER Ayder'de kar festivali; poşetle kaydılar, horon ...
14. Ayder Kar Festivali sürüyor
YEREL HABERLER 14. Ayder Kar Festivali sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.