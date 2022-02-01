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Rize'de kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda kurtuldu

İHA

Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında ağlarını toplamak üzere olan balıkçının su alan kayığı alabora oldu.

Rize'de kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda kurtuldu

Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında ağlarını toplamak üzere olan balıkçının su alan kayığı alabora oldu.
Olay Rize'nin Çayeli ilçesinde Büyük Liman mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, amatör balıkçılıkla uğraşan Emin Altunbaş (47) balık avlamak için Karadeniz’e açıldı. Geriye dönmek için ağlarını topladığı sırada rüzgâr ve akıntının etkisini arttırmasıyla beraber kayığının hakimiyetini kaybetti. Amatör balıkçı Altunbaş, sürüklenen kayığı uzun süre verdiği çabalarına rağmen durduramadı. Akıntının kayığı kayalara sürüklediğini fark eden balıkçı, akıntılı denize atladı. Denize atlayan Altunbaş kayığın arka kısmına tutunmasının ardından bir süre yüzdükten sonra kayalara çıkmayı başardı.
Kayıktan atlayarak karaya kadar yüzerek kurtulan Altunbaş'ın yardımına olayı fark eden çevredeki diğer balıkçılar koştu. Dalgaların etkisiyle alabora olup sürüklenerek kayalıklara sıkışan kayık vinç yardımıyla kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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