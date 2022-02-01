Çaykur Rizespor'da Adana Demirspor hazırlığı

Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)-Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24´üncü haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde devam ediyor.
Çaykur Rizespor, ligin 24´üncü haftasında 6 Şubat Pazar günü Çaykur Didi Stadyumu´nda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mehmet Cengiz Tesisleri´nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, pas çalışması ile sürdü. Çift kale maç ile son bulan idmana Gökhan Akkan, Umar ve Remy katılmadı. Yeşil-mavili takım, 22 puanla ligin 18´inci sırasında yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-02-01 17:46:21
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