Selim Ay: Yenilmez, yıkılmaz bir takım izleteceğiz

Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)-Çaykur Rizespor takım kaptanı Selim Ay, "Bizi, o samimi muhabbetimizi bozmaya çalışan hiç kimseye izin vermeden Allah´ın izniyle aynı şekilde devam edeceğiz. Her bir maç üstüne koyarak, ilerleyen yıllarda da bunu yansıtıp, yenilmez, yıkılmaz bir Çaykur Rizespor camiası herkese izleteceğiz" dedi.Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24´üncü haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil-mavili takım kaptanı Selim Ay, değerlendirmelerde bulundu. Ay, "Sene başından beri yeni kurulan bir takımdık ve bunun sıkıntılarını yaşamıştık ama hocamızın gelmesiyle bunu toparladık. Her geçen süreçte daha iyiye gidiyoruz. Bizi sevenlerin, büyük Rizespor camiasının beklentilerinin farkındayız ve biz bu beklentileri karşılayamadığımız zaman çok üzülüyoruz. Bunu karşılamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Sadece futbolcular olarak değil, teknik ekip ve yönetim olarak kimse kimsenin iyi niyetinden samimiyetinden şüphe etmesin. Bir şekilde bunu çevireceğiz, bunun için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.`HAMZA HOCANIN BABACAN BİR YAPISI VAR´Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu´nun takımdan mutsuz olduğu yönünde çıkan haberler hakkında konuşan takım kaptanı Ay, öyle bir şeyin olmadığını belirterek, "Burası tamamen aile ortamı. Hamza hocanın babacan bir yapısı var. Takımda kime sorarsanız sorun hocadan memnun. Hoca da takımdan memnun. Bütün takım hocanın evlatlara gibi. Hiç öyle bir sıkıntımız yok. İllaki iyi giderken de kötü giderken de araya nifak sokmak isteyenler olacak. Biz bunları farkındayız ve bunları ayırt edebilecek tecrübedeyiz. Rizespor menfaatleri için bu tür şeylere çok izin vermememiz, ciddiye almamamız gerekiyor. Bir şeyleri düzeltirken illaki böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Biz buna izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.`NE BİZİ SEVENLERİ ÜZECEĞİZ, NE DE BİZ ÜZÜLECEĞİZ´Rize camiası olarak güçlü bir camia olduklarını söyleyen yeşil-mavili takım kaptanı Selim Ay, "Takım olarak da beklentilere en iyi şekilde cevap verebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha da iyisini yapacağız. Ne bizi sevenleri üzeceğiz ne de biz üzüleceğiz. Buradan bizi seven herkese sesleniyorum. Bizi, o samimi muhabbetimizi bozmaya çalışan hiç kimseye izin vermeden Allah´ın izniyle aynı şekilde devam edeceğiz. Hep bir maç üstüne koyarak, ilerleyen yıllarda da bunu yansıtıp, yenilmez, yıkılmaz bir Çaykur Rizespor camiası herkese izleteceğiz inşallah" dedi.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-02-02 10:23:16



