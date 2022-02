Tahir Kıran: Cüneyt Çakır bizim maçlara verilirse takımı sahaya çıkarmam

Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)-Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, "Cüneyt Çakır`ı benim maçıma kimse veremez. Versinler o maça takımı çıkartmayacağım, 3-0 mağlup olayım. Cüneyt Çakır Türk futbolundan çıkmalı. Başka türlü Türk futbolu kurtulmaz" dedi.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Rize'den yayın yapan TV'ye telefonla bağlandı. Kıran, gerçek Rizespor taraftarının baş taçları olduğunu belirterek, "Konunun hiçbir tarafında onlar zaten yok. Yarası olan gocunur, yarası olmayan gocunmaz. Gerçek Rizespor´a mavi yeşil renklere gönlünü vermiş camianın benim sözlerimden rahatsız olma gibi bir lüksü yok. Rahatsız olmaz aksine hoşuna gider. Gerçek Rizesporluların söylediklerim hoşuna gitti. Rahatsız olan kesim, onlar azınlık kendilerini biliyorlar. Onları rahatsızlıkları ile beraber baş başa bırakıyoruz. Rizespor diye bir kulüp varsa bunun da taraftarı biziz" şeklinde konuştu.

"BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN BİR PROBLEMİMİZDİR"

Remy sorununu çözeceklerini belirten Kıran, "Profesyonelliği çok güzel kullanıyor. FIFA kuralları da direk olarak kulüplerin karşısında olduğu için yaptırımda uygulayamıyorsun. Onu da çözeceğiz yakındır. En fazla verirsin parasını gönderirsin. 4 günlük yılbaşı tatilinde memlekete gidiyorsun ve sonra da diyorsun ki ben pozitif oldum, ülkeden çıkamıyorum. 7 gün daha kalıyorsun ve sonra bir rapor daha gönderiyorsun, ben hala pozitifim diyorsun. Dalga mı geçiyorsun yani bizimle. Yurtdışına gittiği zaman pozitif olan futbolcularımız da var bizim. Bolasie vardı koşa koşa geldi. Joel vardı, Covid olduğunu kimse duydu mu? Covid oldu atladı geldi hemen. Covidini burada bitirdi. Remy konusunu bir an önce çözülmesi gereken bir problemimizdir, çözeceğiz" dedi.

"PROBLEMİ ÇÖZECEK BİR FUTBOLCU ALMAMIZ GEREK"

Stopere ihtiyaçları olduğunu belirten Kıran, "Şu an bizim üç tane stoperimiz var. Emirhan, Selim, Holmen. Önümüzde 15 tane maç var. Kart cezası var, sakatlık var. 3 stoper bize yeterli değil bir stoper daha almak durumundayız. Kubilay´ın ciddi anlamda forvete destek olacağını düşünüyoruz. İleriye top taşımada bir problemimiz var. O problemi çözecek bir futbolcu almamız gerek. Biz bunları takım haline getirebilirsek başarı gelecek. Bu Takım malzemeciden başkanına kadar taraftarı, medyası ekip, takım olabilirsek çok iyi yerlere geleceğiz. Bunu başaramazsak beni kimse tutamaz" ifadelerini kullandı.

"YAKAMIZI BAZILARI BIRAKMIYORLAR"

Transfer konusunda çalışmaların devam etiğini dile getirerek, "Bizim şu an durumumuz ortada 22 puanımız var. 4 maçta beş puan aldık. İlk yarıya başladığımızda 9 haftada bir puan aldık. Tek tek inceledim hakem sıkıntılarından 14 puanımız gitti. Yakamızı bazıları bırakmıyorlar. Bırakmayanların kim olduğunu da ben hepsini tespit ettim. Onlara gerekli şeyleri verdim. Onlarda ayaklarını yorganına göre uzatacaklar. Ayakları yorgandan dışarıya çıkmayacak" dedi.

"CÜNEYT ÇAKIR´I BENİM MAÇIMA KİMSE VEREMEZ"

Sezon sonu Rizespor´un ligde nerede olacağı hakkında konuşan Tahir Kıran, "Biz sezona başlarken düşmekle başladık ve düşmek düşmek diye gidiyoruz. Bu psikolojiden bir çıkın. Biz 5 maç içerde üst üste kazandık. Gaziantep maçında da kazansaydık 6 maç olacaktı ama bize Cüneyt Çakır´ı gönderdiler, olmayan bir penaltı orada yarattı ve bizi orada kırdı. Orada 3 gol atsaydık, 4 gol yiyecektik. Bu filmi yazanlar, oynayanlar var. Biz hepimiz figüranız. Bu düzen değişecek. Artık insanlar hakemlerin oynadığı maçları seyretmeyecek. Futbolcuların oynadığı maçları seyredecekler. Herkes bunu böyle kabul etsin. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Çıkacaklar adam gibi maç yönetecekler. Cüneyt Çakır`ı benim maçıma kimse veremez. Versinler o maça takımı çıkartmayacağım, 3-0 mağlup olayım. Cüneyt Çakır, Türk futbolundan çıkmalı. Başka türlü Türk futbolu kurtulmaz" dedi.

"NİHAT ÖZDEMİR TARİHE GEÇECEK"

Futboldaki düzenin değişmesi için çalışmaları takip ettiğini söyleyen Kıran, "Bu konuda en büyük destekçimiz TFF Başkanı Nihat Özdemir olacak. Nihat Özdemir tarihe geçecek. Gerçekleri birisi konuşsun, kral çıplak. Bu kadar basit. Artık Cüneyt Çakır'ın şampiyonu, küme düşenleri belirlediği bir lig oynanmayacak Türkiye´ de. Benim bu sözüme de en çok Nihat Özdemir destek olacak. Böyle bir adam" ifadelerini kullandı.

"BU SAATTEN SONRA HER MAÇIMIZ FİNAL"

Son olarak ligde gelecek maçlar hakkında konuşan kulüp başkanı Tahir Kıran, "Orası Atmaca Arena. Bu saatten sonra oradan kimse çıkamayacak. Oradan çıkmak yok. Geleni, gideni yenmen zorundayız. Bu saatten sonra her maçımız final. Taraftarımız da ciddi anlamda değişiklik var. Takımına 90 dakika destek olmasıyla ciddi anlamda o maçı çeviren taraftarımızdır. Böyle devam ederlerse bu takım daha iyi yerlere gelecek. Her sene çok daha iyi yerlere çıkacak" diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-02-02 10:41:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.