Gedson Fernandes, Rizespor ile anlaştı

Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, Portekizli Gedson Fernandes ile kiralık olarak anlaşma sağladı.
Çaykur Rizespor Kulübü, başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu ile Gedson Fernandes´in birlikte fotoğrafını paylaştı. Uçakta çekilen fotoğraflarda tecrübeli futbolcunun yeşil mavili forma giydiği ve atkı taktığı görülüyor. Yeşil mavili kulübün Galatasaray´ın uzun süredir peşinde olduğu ancak Beşiktaş´ın sözleşme imzaladığı belirtilen Fernandes ile kiralık olarak prensipte anlaştığı öğrenildi.
İspanya´nın Barcelona kentine özel uçakla futbolcuyu almak için giden Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, "Taraftarlarımızın uzun süredir heyecanla beklediği Gedson Fernandes´in transferini yapmış bulunuyoruz. Oyuncumuz Rizespor için mücadele edecek, ter dökecek. Takımımız için hayırlı bir transfer olur" dedi.
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran ise sosyal medya hesabından önce `Çaylar bizden´ ardından, "İntikam güzel şey" adlı şarkıyı paylaştığı görüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Uçakta çekilen görüntüler
- Uçak dışı görüntülerDHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-02-02 18:10:01
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