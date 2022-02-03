Hamza Hamzaoğlu: Biz buraya istifa etmeye gelmedik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamza Hamzaoğlu: Biz buraya istifa etmeye gelmedik

DHA

Hamza Hamzaoğlu: Biz buraya istifa etmeye gelmedik


Arzu ERBAŞ Rukiye MEYVECİ / RİZE,(DHA) Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Biz buraya istifa etmeye gelmedik. Tabii ki işler kötü gider, bizim artık bu kulübe faydamız olmayacağına inanırsak bunu da yaparız" dedi.
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24´üncü haftasında 6 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri´nde gerçekleşen antrenman öncesi gazetecilere konuşan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Bu aralar bizim için de bir fırsat niteliğinde. Eksiklerimizi tamamlama, biraz daha oyuncularımızla farklı çalışmalara ağırlık verme açısından önemli. Biz de böyle değerlendirdik. Önümüzde Adana Demirspor maçı var. Güçlü ve iyi bir kadroya sahip, ancak biz de güçlü bir takımız artık. Biz de artık oyunumuzu güçlendirdik, bazı şeyler yerine oturdu. Adana Demirspor maçı ile beraber biraz daha iyi bir Rizespor olacağımızı düşünüyorum" dedi.
"GEDSON TAKIMIMIZA GÜÇ KATACAKTIR"
Gedson Fernandes transferini değerlendiren teknik direktör Hamzaoğlu, "Başkanımız beni arayıp `Böyle bir durum var ne dersin´ dediğinde ben önce mümkün olur olmaz mı diye bir duraksadım. Böyle bir şey mümkünse bize güç katacağını ilettim. Bu konuda yönetimimizi tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir transfer hareketi. Gedson takımımıza güç katacaktır" ifadelerini kullandı.
"REKABETİMİZ ÇOK DAHA GÜZEL BİR SEVİYEYE TAŞINDI"
Takıma son katılan oyuncularla beraber, rekabetin güzel bir seviyeye taşındığını belirten Hamza Hamzaoğlu, "Herkes formanın değerini daha çok anlamaya başladı, şimdi formaya daha çok sarılacaklar. Bizi bir yerlere getirecek olan tek tek isimler değil, hep beraber bir takım olmamızdır" şeklinde konuştu.
"YÖNETİMLE BERABER ÇOK UYUMLU BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ"
Hafta başında hakkında çıkan istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili soruya cevap veren Hamza Hamzaoğlu, "Böyle bir şey söz konusu değil. Biz buraya istifa etmeye gelmedik. Tabii ki işler kötü gider, bizim artık bu kulübe faydamız olmayacağına inanırsak bunu da yaparız. Daha önce de yaptığımız kulüpler oldu. Gerçekten şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Yönetimle beraber, başkanla beraber çok uyumlu bir çalışma içindeyiz. Birbirimizi anlıyoruz. Şu ana kadar her şey bizim için gayet olumlu. Tabii transferde belki biraz yavaş hareket ettiğimizi düşünebilirsiniz ama transfer süreci böyledir, sabır ister" dedi.
"SAHADAKİ İŞİMİZ ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"
Kulüp başkanı Tahir Kıran´ın, "Cüneyt Çakır, bizim maçlara verilirse, takımı sahaya çıkartmam" yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak ise Hamzaoğlu, "Başkanın söylemleri üzerine bir yorum yapmam doğru değil. Biz tamamen sahadaki işimize odaklanmış durumdayız. Ben oyuncularıma sürekli söylerim. Bizim hakemle, rakiple, rakip tribünlerle işimiz yok. Biz sahada yapacağımız işe odaklanmalıyız. Biz yolumuza böyle devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları
Antrenmandan detaylarHABER: Arzu ERBAŞ KAMERA: Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-02-03 17:37:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hamza Hamzaoğlu: Biz buraya istifa etmeye gelmedik
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: Biz buraya istifa etmeye gelmedik
Doğal şifa deposu ıhlamurun fiyatları cep yakıyor Ihlamur çiçeğinin fiyatı 500 TL'ye yükseldi
YEREL HABERLER Doğal şifa deposu ıhlamurun fiyatları cep ...
Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor'da
YEREL HABERLER Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor'da
Gedson Fernandes, Rizespor ile anlaştı
YEREL HABERLER Gedson Fernandes, Rizespor ile anlaştı
Gedson Fernandes, Rizespor ile anlaştı
YEREL HABERLER Gedson Fernandes, Rizespor ile anlaştı
Rizeli öğrencilere Portekiz'de staj imkanı
YEREL HABERLER Rizeli öğrencilere Portekiz'de staj imkanı
Tahir Kıran: Cüneyt Çakır bizim maçlara verilirse takımı sahaya çıkarmam
YEREL HABERLER Tahir Kıran: Cüneyt Çakır bizim maçlara verilirse ...
Tahir Kıran: Cüneyt Çakır bizim maçlara verilirse takımı sahaya çıkarmam
YEREL HABERLER Tahir Kıran: Cüneyt Çakır bizim maçlara verilirse ...
Loic Remy'den başkan Tahir Kıran'a gönderme
YEREL HABERLER Loic Remy'den başkan Tahir Kıran'a gönderme
Selim Ay: Yenilmez, yıkılmaz bir takım izleteceğiz
YEREL HABERLER Selim Ay: Yenilmez, yıkılmaz bir takım izleteceğiz
Rize’de gözler çıkarılacak Çay Kanununa çevrildi
YEREL HABERLER Rize’de gözler çıkarılacak Çay Kanununa çevrildi
Rize Şehir Hastanesi için deniz dolduruluyor
YEREL HABERLER Rize Şehir Hastanesi için deniz dolduruluyor
Otobüste yapılan aramada valizinden 20 tabanca çıkan yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Otobüste yapılan aramada valizinden 20 tabanca çıkan ...
Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar ...
Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını ...
Çaykur Rizespor'da Adana Demirspor hazırlığı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da Adana Demirspor hazırlığı
Çaykur Rizespor'da Adana Demirspor hazırlığı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da Adana Demirspor hazırlığı
Rize'de kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Rize'de kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda ...
Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: O günkü teknik adam ve birkaç ne idüğü belirsiz futbolcu iki şehri birbirine düşürdü
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: O günkü teknik adam ve ...
Çaykur Rizespor'dan Hamza Hamzaoğlu'nun 'istifa' iddiası için açıklama
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'dan Hamza Hamzaoğlu'nun 'istifa' ...
Çaykur Rizespor'dan Hamza Hamzaoğlu'nun 'istifa' iddiası için açıklama
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'dan Hamza Hamzaoğlu'nun 'istifa' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.