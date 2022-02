Hamza Hamzaoğlu: “Daha iyi bir Rizespor olacağımızı düşünüyorum”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Geliştirmemiz gereken yönlerimiz hala var ama her gün daha iyiye gitmemiz bizi mutlu ediyor ve umutlandırıyor. Adana Demirspor maçının ardından daha iyi bir Rizespor olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sürdürdü.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu takım her geçen gün daha da iyiye gitmesinden mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Bu tür aralar bizim için de bir fırsat niteliğinde. Eksiklerimizi tamamlamak, biraz daha oyuncularımızla farklı antrenmanlara ağırlık vermek açısından milli aralar önemli. Hem sezonun yorgunluğunu bir nebze olsun atabilmek hem de eksik taraflarımızı güçlendirmek için aranın iyi geçtiğini düşünüyorum. Şimdi önümüzde bir Adana Demirspor maçı var. Adana Demirspor güçlü bir takım. İyi bir kadroya sahip ama biz de güçlü bir takımız artık. Bazı şeyler artık yerine oturdu. Tabii ki ufak tefek eksiklerimiz hala var. Geliştirmemiz gereken yönlerimiz hala var ama her gün daha iyiye gitmemiz bizi mutlu ediyor ve umutlandırıyor. Adana Demirspor maçı beraber ile de daha iyi bir Rizespor olacağımızı düşünüyorum” dedi.



"Fernandes takıma güç katacak"

Transferi yeni gerçekleşen Gedson Fernandes’in takıma güç katacağını vurgulayan Hamzaoğlu, “Başkanımız beni arayıp ‘Böyle bir durum var, ne dersin hocam?’ dediğinde bir duraksadım önce. Yani mümkün olur mu olmaz mı diye bir aklımdan geçirdim. Ondan sonra tabii takımın içinde bir yere kafamda oturtmaya çalıştım. Eğer mümkünse böyle bir şeyin bize güç katacağını düşündüğümü ilettim. Yönetimimizi de tebrik ediyorum bu konuda. Gerçekten iyi bir transfer hareketi diye düşünüyorum. Gedson takımımıza da güç katacaktır” ifadelerini kullandı.



"Biz buraya istifa etmeye gelmedik"

Hakkında çıkan istifa dedikodularına da yanıt veren teknik adam Hamzaoğlu, “Ben de anlam veremedim. Öyle bir şey yok. Biz buraya istifa etmeye gelmedik. Tabii ki işler kötü gider, bizim bu takıma bir faydamız olmayacağına inanırsak istifa da ederiz. Daha önce de faydam olmayınca yaptığım oldu. Öyle bir şey söz konusu değil. Gerçekten kulüp yönetimi ve başkanımızla çok uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Birbirimizi anlıyoruz. Şu ana kadar bizim için her şey uyumlu, sıkıntımız yok. Tabii transferde yavaş olduğumuzu düşünebilirsiniz. Ama transferler böyledir. Sabır ister. Özellikle son günleri daha hareketli geçer. Bizim için de böyle. Bu sabırla da bu çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

Eren Albayrak’ın daha önce Çaykur Rizespor’da oynamasını ve takımı tanımasını avantaj olarak nitelendirdiklerini dile getiren Hamzaoğlu, “Eren de bizim beğendiğimiz takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Daha önce burada da oynaması büyük bir avantaj. Kulübü tanıyor, Rize'yi tanıyor, halkını tanıyor, buranın hedeflerini biliyor. Onunla çalışmak bizim içinde keyifli, aramızda olduğu için mutluyuz. Cemali orada tek gibi gözüküyordu aslında Alberk de bizim için iyi bir alternatifti ama Alberk'in oynayarak gelişmesini düşündüğümüz için onu isteyen bir kulübe göndermeyi tercih ettik. İnşallah orada daha çok süre alır. Bizde burada Cemali ve Eren'le o bölgemizi kapatıp seneye daha güçlü bir kadro olarak başlarız” ifadelerini kullandı.



"Remy’nin durumu net değil"

Remy’nin durumunun henüz netleşmediğini, yönetim ile görüşmelerinin devam ettiğini sözlerine ekleyen Hamzaoğlu, “Hem yönetimimiz görüşüyor hem de biz kendisiyle görüşüyoruz onla da birkaç gün içinde netleşecektir. Ayrılacağız mı devam mı edeceğiz, nasıl bir şey olacak göreceğiz. O yüzden şu anda pek bir şey demek istemiyorum” dedi.



"Başkanın söylemleri tamamen onu ilgilendirir"

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran’ın katıldığı TV programında hakem Cüneyt Çakır hakkındaki "Cüneyt Çakır‘ı benim maçıma kimse veremez. Versinler o maça takımı çıkartmayacağım, 30 mağlup olayım. Cüneyt Çakır Türk futbolundan çıkmalı. Başka türlü Türk futbolu kurtulmaz" söylemleri hakkında da fikir beyan eden Hamzaoğlu, “Başkanın söylemleri tamamen onu ilgilendirir. Onun üzerine yorum yapmam doğru değil. Biz tamamen sahadaki işimize odaklanmış durumdayız. Benim oyuncularıma sürekli söylediğim bir şey var, maçlara çıkarken de sürekli söylerim. Bizim hakemle, rakiple, tribünlerle, rakip taraftarlarla işimiz yok. Biz tamamen kendi işimize, sahada yapacağımız şeylere odaklanmalıyız. Biz bu şekilde devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

