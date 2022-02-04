Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı

Arzu ERBAŞ Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor´un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, yeşil mavili ekiple ilk idmanına çıktı. Takım arkadaşları futbolcuya 'hoş geldin' karşılaması yaptı.
Çaykur Rizespor´un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, kente gelerek bugün takımla ilk idmanına çıktı. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri´nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yağmur yağışı altında gerçekleştirilen antrenmana katılan Gedson´a 'hoş geldin' karşılaması yapıldı. Takım arkadaşları Gedson´u sırtına vurarak antrenmana başlattı.
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24´üncü haftasında 6 Şubat Pazar günü Adana Demirspor ile Çaykur Didi Stadyumu´nda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Loic Remy ile sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan ve Umar Aminu'nun katılmadığı antrenman, koordinasyon, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar
Gedson´a karşılama
Gedson´dan detaylarDHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-02-04 18:00:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.