Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı

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Arzu ERBAŞ Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor´un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, yeşil mavili ekiple ilk idmanına çıktı. Takım arkadaşları futbolcuya 'hoş geldin' karşılaması yaptı.

Çaykur Rizespor´un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, kente gelerek bugün takımla ilk idmanına çıktı. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri´nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yağmur yağışı altında gerçekleştirilen antrenmana katılan Gedson´a 'hoş geldin' karşılaması yapıldı. Takım arkadaşları Gedson´u sırtına vurarak antrenmana başlattı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24´üncü haftasında 6 Şubat Pazar günü Adana Demirspor ile Çaykur Didi Stadyumu´nda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Loic Remy ile sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan ve Umar Aminu'nun katılmadığı antrenman, koordinasyon, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Gedson´a karşılama

Gedson´dan detaylarDHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-02-04 18:00:14



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