Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi Çaykur Rizespor, Nathan Monzango ile yolları ayırdı

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Çaykur Rizespor, kiralık oyuncusu Nathan Monzango ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezonun başında Amiens SC takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki stoper Nathan Monzango ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Monzango, henüz Süper Lig’de hiç fırsat bulamazken Çaykur Rizespor’un Ankaraspor ile sahasında onayarak 10’lık mağlubiyet ile sahadan ayrıldığı tek Türkiye Kupası maçında 77 dakika oynama şansı yakaladı.

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