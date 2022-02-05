Çaykur Rizespor, Remy ile yollarını ayırdı

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çaykur Rizespor yıldız oyuncusu Remy ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 202122 sezonunda renklerine bağladığı yıldız futbolcu Loic Remy ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.