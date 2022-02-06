Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

İHA

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana ekibinin 20 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Yusuf, ceza sahası dışında kaleci Zafer ile çarpıştı. Bu esnada kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağı Holmen uzaklaştırdı.
27. dakikada ceza sahası dışından Stambouli’nin ortasında Bjarnason’un vuruşunda top filelerle buluştu. 10
33. dakikada Vargas’ın pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Balotelli meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 20
45+1. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Deniz’in vuruşunda kaleci Muriç’ten seken topa Pohjanpalo vuruşunu gerçekleştirdi ancak top yeniden kaleci Muriç’ten sekerek Pohjanpalo’nun önünde kaldı. İkinci kez vuruşunu gerçekleştiren Pohjanpalo’nun şutunda top kornere çıktı.

Stat: Çaykur DİDİ
Hakem: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Çaykur Rizespor: Zafer x, Gökhan Gönül x, Holmen x, Selim Ay x, Cemali x, Baiano x, Sabo x, Alper x, Boldrin xx, Deniz x, Pohjanpalo x
Yedekler: Tarık, Zeki Furkan, Dokovic, Boyd, Kubilay Kanatsızkuş, Eren Albayrak, Yusuf Sarı, Emir Han, Bolasie, Gedson Fernandes
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Adana Demirspor: Muriç xx, Svenson xx, Simon Desire xx, Talha Sanuç xx, Kaan Kanak xx, Gökhan İnler xx, Stambouli xx, Yunus Akgün xx, Bjarnason xxx, Vargas xx, Balotelli xxx
Yedekler: Ferhat, Semih, Assombalonga, Sinan Kurt, Akintola, Mustafa Kapı, Nahuel Castro, Alper Uludağ, Erhun Aksel, Khadim Rassoul
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Bjarnason (dk. 27), Bolotelli (dk. 33) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Alper Potuk, Erik Sabo (Çaykur Rizespor), Bjarnason (Adana Demirspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Rize'de '13'üncü Petranboard Kayak Şenliği'
YEREL HABERLER Rize'de '13'üncü Petranboard Kayak Şenliği'
Çaykur Rizespor, Remy ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Remy ile yollarını ayırdı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi Çaykur Rizespor, Nathan Monzango ile yolları ayırdı
YEREL HABERLER Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi Çaykur ...
Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına ...
Eren Albayrak: “Yuvama döndüm”
YEREL HABERLER Eren Albayrak: “Yuvama döndüm”
Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına ...
Eren Albayrak: Yuvam dediğim bir yere geldiğim için mutluyum
YEREL HABERLER Eren Albayrak: Yuvam dediğim bir yere geldiğim için ...
TÜİK verilerine göre Doğu Karadeniz’de nüfusu en çok artan il Gümüşhane oldu
YEREL HABERLER TÜİK verilerine göre Doğu Karadeniz’de nüfusu en çok ...
İlçenin sembolü haline gelmişti, sonunda kaldırılıyor Rize'nin Çayeli ilçesinde yıllardır gündeme gelen ve binaların arasındaki konumu nedeniyle çokça eleştiri alan yüksek gerilim hattı direğini kaldırmak için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER İlçenin sembolü haline gelmişti, sonunda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.