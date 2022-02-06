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Lazboard'lar ile kar üstünde kaydılar Rize’nin Petran köyünde 13. Petranboard Şenliği düzenlendi

İHA

Lazboard'lar ile kar üstünde kaydılar Rize’nin Petran köyünde 13. Petranboard Şenliği düzenlendi

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy (Petran) köyünde geleneksel hale gelen 13. Petranboard Şenliği düzenlendi. Şenlikte ‘Petranboard’ ve ‘Lazboard’ adı verilen tahtalar ile kayak yapıldı.
Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Petran köyünde her yıl düzenlenen Petranboard festivali bu yıl 13. kez yapıldı. Rize’nin 2 bin 200 rakımlı Petran köyünde Petran Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından İkizdere Kaymakamlığının katkılarıyla düzenlenen festivale yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan festivalde ‘Petranboard’ ve ‘Lazboard’ adı verilen tahta kayaklar ile kayak yapıldı. Kimi vatandaşlar tahta kayaklardan düştü, kimi vatandaşlar karlı zeminin üzerinde adeta süzüldü. Yerli ve yabancı birçok turistin katılımıyla sıcak anlar yaşatan festivalde yöresel sanatçılar şarkılar söyledi, horonlar oynandı. Düzenlenen kayak yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Petranboard’ın hikayesi
Petranboard adı verilen kayak, yörede yaklaşık 200 yıl önce ulaşım aracı olarak kullanılmaya başlandı. Köy halkı çam ağaçlarından elde ettiği keresteler ile 30 santimetre genişliğinde 170 santimetre uzunluğa dayanan tahta kızaklarını yaptı. Yıllarca kullanılan tahta kızaklar teknolojinin gelişmesiyle uzunca bir süre rafa kaldırıldı. Son yıllarda geçmişini anmak ve hatıraları yaşatmak isteyen yöre halkı bu kızakları tekrar üreterek diğer yerleşim yerlerine tanıttı. Zamanla büyük ilgi çeken tahta kızaklara Petranboard adı verildi ve festivalleri düzenlendi.
Festivalden memnun kaldığını belirten Melek Yılmaz "Rize'den katıldım. İlk kez 12.'si düzenlenen festivale katılmıştım. Bu ikinci katılışım. Festivalden memnunum. İlk kez kaymıyorum, geçen gelişimde kaymıştım. Şimdi biraz daha alıştım. Çok zevkli güzel bir ortamdayız" derken, Mustafa Beyaz ise ”İlk kez katılıyorum. Buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi Petranboard. Aynı zamanda yörenin ismini alıyor. Aslında bizim snowboard olarak yaptığımız sporu burada ilkel bir teknikle Petranboard olarak yapıyorlar. İlkel duruyor ama bir o kadar da kullanışlı bir alet. Burada çok güzel bir atmosfer var. Kar yağıyor, konser var ve insanlar eğleniyor. İnsanlara buralara gelmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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