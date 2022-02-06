Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçının ardından



Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24´üncü haftasında haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Adana Demirspor´a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu yedikleri ilk golün ardından demoralize olduklarını belirterek, "Bugün önemli bir maç oynadık. Aşağıdan kurtulmak ve yukarıyı yakalamak için kazanmamız gereken bir maçtı. Aslında maça iyi başladık. Birinci gole kadar her şey yolunda gitti. Bu bizi demoralize etti, oyuncularımızı etkiledi. Sonra toparlamaya çalışırken 2'nci gol geldi, ondan sonrası zor oldu. İlk yarıda içeriye 2-1 girebilseydik, ikinci yarı bizim için değişik olabilirdi. Sonra 3'üncü gol geldi ve 3-1 oldu. Belki baskılı oynadık, belki pozisyona girdik ama bize gerekli olan golleri bulamadık. Rakip Adana Demirspor maçı kazandı, tebrik ediyorum. Şimdi Altay maçı var, en iyi şekilde ona hazırlanacağız" dedi.

"YENİ TRANSFERLERİN GELMESİYLE DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Maçın sadece 11 kişiyle kazanılmadığını söyleyen Hamzaoğlu, "Planları yaparken bazen sonradan yapacağız hamleler de önemlidir. Bugün çok kolay şekilde goller yedik ve geriye düştük. Dolayısıyla planlarımız aksadı. Biz zaten oyuncularımızı kötü diye dışarıda tutmuyoruz. Elimizdeki oyuncularımızın hepsi kıymetli ve değerli. Zaman zaman ilk 11'de başlatacağız zaman zaman sonradan kullanacağız. Bu da bizim tercihimiz. Tabii ki sonradan oyuna girenler hücum anlamında etkili oldular. Yeni transferlerin gelmesiyle daha güçlü olacağız. Daha farklı bir oyun ortaya çıkacak, daha çok topu yere indirip oynayacağız. Buradan da iyi sonuçlarla etkili bir takım olabiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BİR TARAFTARIN OYUNCUSUNUN YUHALAMASI DOĞRU BİR DAVRANIŞ DEĞİL"

Taraftarların Alper Potuk´u yuhalamasını tasvip etmediğini söyleyen Hamzaoğlu, "Alper'e yapılan yuhalamayı hoş karşılamıyorum. Bugüne kadar 2-0'dan 3-0´dan dönen bir sürü maç var. Alper'e de bir başkasına da yapılsa aynı şeyi söylerim. Bir taraftarın oyuncusunu yuhalaması doğru bir davranış değil. Özellikle bizim pozisyonumuzda olan takımlar için. Bizim burada birbirimize destek olmaya, kenetlenmeye ihtiyacımız var, biz daha 30´uncu dakikada takımla bağlarımızı koparıyoruz. Biz dışarıdan kimden güç alacağız, kim bizi destekleyecek, kim bizi 2-0´dan geriye döndürecek? Yaptığımız her şey oyuncularımıza pozitif yönde etki etmeli. Zaten zordayız, bizim bu zamanda ihtiyacımız var taraftarımıza. Kazanırken zaten herkes alkışlıyor. Gol yerken desteğe ihtiyacımız var" dedi.

"LİGDE KALACAĞIZ"

Ligde kalacaklarını söyleyen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Lig'de kalacağız, ondan yana hiçbir endişemiz yok. Önümüzdeki Altay maçını kazandığınız takdirde bu maçı da unutturmuş olacağız, çok daha farklı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu maçı kaybettik belki ama bunun telafisi var, bunu yapacak gücümüz de var" ifadelerini kullandı.

MONTELLA: ÇOCUKLARIMI TEBRİK EDİYORUM

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise, "Galibiyetten mutluyum, çocuklarımı tebrik ediyorum. Ayakları yere basan ve oyunun gidişatını anlayan bir takım. Ne tahmin ettiysek hepsi oldu. Bu konuda devamlılık gösterdiler. İkinci golden sonra maçı biraz bıraktık gibi oldu. Sonrasında toparladık. İkinci yarıda rakibimizin de diğer oyuncularını kullanarak oyuna kalite getirmesi pas oyununda biraz sıkıntı yaşattı. Ancak yine de 3'üncü golü de bulduk. Son 20 dakikaya baktığınızda oluşan bir pozisyon ve yediğimiz bir golden sonra defansif anlamda mücadele etmek zorunda kaldık. Çocuklarımı tekrar bu performanslarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vincenzo Montella açıklamaları

Hamza Hamzaoğlu açıklamaları

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2022-02-06 19:21:37



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