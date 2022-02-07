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Kepçe operatörleri korona olunca iş makinesinin başına belediye başkanı geçti

İHA

Kepçe operatörleri korona olunca iş makinesinin başına belediye başkanı geçti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde belediyede çalışan iki kepçe operatörünün Covid19'a yakalanması üzerine direksiyon başına geçen Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, yollarda biriken karları temizledi.
Çamlıhemşin ilçesinde geçen hafta aralıklarla etkili olan kar yağışı sonucu birçok sokak ve cadde karla kaplandı. İlçede kar kalınlığı yer yer 50 santimetrenin üzerine çıktı. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken iki kepçe operatörünün Covid19'a yakalanması çalışmalarda kısa süreli aksamaya yol açtı. Bunun üzerine hemen harekete geçen Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, vatandaşların imdadına yetişti. Kar küreme makinesi ve kepçenin direksiyonuna geçen Haşimoğlu, karlı yolları temizledi.

"Zaman zaman üzerimize düşeni yapıyoruz"
Bu yıl Çamlıhemşin'e çok fazla kar yağdığını belirten Başkan Haşimoğlu, "Her hafta hemen hemen kar mücadelesi yaptık. İki operatörüm de Covid19'dan dolayı rahatsızlandı. Hafta sonu ilçemizde kar yağışı oldu. Ben de bir operatör arkadaşımla beraber mahalle yollarını açtım. Operatörlük belgem var. Zaman zaman ben de üzerime düşeni yapıyorum" dedi.

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