Kaçkarlarda 'helikopter sesi çığı tetikliyor' tartışması

Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE'de, yaklaşık 400 yapının bulunduğu Yukarı Kavrun Yaylası'nda birkaç yıl arayla düşen çığlar nedeniyle yayla evlerinin çoğu hasar görüp, yıkılıyor. Kaçkar Dağları'nda yapılan kayak sporu heliski sırasında, helikopterlerin ses titreşimlerinin çığı tetiklediğini öne süren halk, kaymakamlığa çığ bariyeriyle önlem alınması için başvurdu. Kavrun Yaylası Kültür Turizm ve Koruma Derneği Başkanı Tayfun Bekar, "Helikopter sesi titreşiminin kar yüzeyine baskı yapmasıyla oluşan çığa karşı acil çığ bariyerli önlem alınmalı" derken, firma yetkilileri ise çığ riski olan alanlarda uçuş ve kayak yapılmadığını, güvenli bölgelerde faaliyet sürdürüldüğünü açıkladı.

Çamlıhemşin ilçesinde 400 dolayında yapının yer aldığı Yukarı Kavrun Yaylası, her yıl kış aylarında çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yöredekiler, karın erimesiyle yaz başında çıktıkları yaylada, Çagovit mevkisinden düşen çığ nedeniyle yıkılan ya da hasar alan evlerle karşılaşıyor. Kaçkar Dağları'nda yapılan kayak sporu heliski sırasında helikopterlerin ses titreşimlerinin çığı tetiklediğini öne süren yaylacılar, çığ bariyeriyle önlem alınması için kaymakamlığa başvurdu. Yaylacılar, ortalama 20 yılda bir tekrarlanan çığın son yıllarda 2-3 yılda bir yaşandığını belirtti.

'ÇIĞ OLACAK DİYE KORKUYORUZ'

Kavrun Yaylası Kültür Turizm ve Koruma Derneği Başkanı Tayfun Bekar, yaylada son yıllarda helikopterli kayak sporunun rağbet gördüğünü belirterek, "Yaylamızda her 15-20 senede çığ yaşanan bir mevkimiz var. Helikopterin titreşiminden ve kayakçıların o bölgede kayak yapmasından dolayı artık her yıl çığ gelmesine sebep oluyor. Biz ilgili yerlere, kaymakamlığa orada çığ bariyerinin yapılmasını istediğimize dair 6 mahalle muhtarı ve dernek başkanlığı olarak dilekçemizi verdik. Son 4-5 yılda 3-4 kere çığ geldi ve oradaki evleri, kafeteryaları yıktı. Helikopterler sürekli gidip geldiği için biz de çığ olacak diye korkuyoruz, endişeliyiz. Biz burada turizm faaliyetlerine karşı değiliz, hem yaylacılık kültürü yaşatılsın hem de turizm faaliyetleri yürütülsün ama kimse zarar görmesin istiyoruz" dedi.

'ÇIĞ BARİYERİ YAPILMALI'

Yaylacı Halit Müftüoğlu da, "Yaylamız önceden de çığ bölgesiydi ama kayakçılar geldikten sonra her yıl çığ düşüyor. Yaylada evim var, çığdan zarar görüyorum. Bize de günah. Biz turizme karşı değiliz, turizm sektöründe çalışıyoruz. Kimse turizm faaliyetini yaparken kimseye zarar vermesin. Burada bir tek ben değil, komşularım da zarar görüyor. Çığ bariyeri yapılırsa orada bir problem kalmaz. Herkes rahat eder" diye konuştu.

Selçuk Parlak ise, "Bu riskin en büyük problemlerinden biri olarak biz helikopterle kayak yapılması olduğunu düşünüyoruz. Biz spor yapılmasın demiyoruz, turizmi engellemek istemiyoruz, yalnız yaylaya dikkat edilsin istiyoruz. 2-3 yılda bir çığ düşüyor ve orada kadimden kalan evlerimiz yıkılıyor. Bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

'GÜVENLİ OLMAYAN BÖLGELER UÇUŞ DIŞINDADIR'

Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu ise çığ riski olan alanlarda uçuş ve kayak yapılmadığını, belirlenmiş güvenli bölgelerde faaliyetin sürdürüldüğünü açıkladı. Kaçkarlardaki heliski faaliyetlerinin bölgenin tüm hassasiyetlerinin dikkate alınarak bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri doğrultusunda yapıldığını söyleyen Haşimoğlu, "Çoruh Üniversitesi tarafından hazırlanan bilimsel rapor doğrultusunda, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün de verdiği müsaadeler eşliğinde biz yıllık bölgedeki uçuş faaliyetlerimizi düzenliyoruz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de bu faaliyetler doğrultusunda bize uçuş müsaadesi veriyor. Günlük uçuş planları yapılmadan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan anlık veriler dikkate alınmakta, o gün için uygun olmayan bölgeler uçuş kapsamı dışına çıkarılmaktadır. Aynı zamanda heliski ekibinin içerisinde, yetişmiş kar ve çığ uzmanları tarafından bölge etüt edilmekte ve güvenli olmayan bölgeler uçuş güzergahından dışarı çıkarılmaktadır. Biz bu faaliyeti 10 yıldan beri yapıyoruz. Bu faaliyette en dikkat ettiğimiz konu güvenlik konusudur. Biz güvenlik tedbirlerimizi maksimum seviyede tutuyoruz" dedi.

350 SPORCU HEYECAN YAŞAYACAK

İsviçre, Himalaya, Gürcistan, Kanada ve Fransa´nın yanı sıra Türkiye´de ise sadece Rize'de yapılan helikopterli kayak sporu 'heliski' heyecanı, Kaçkar Dağları'nda 15 Ocak'ta başladı. 12 hafta sürecek etkinliğin ilk kafilesinde İspanya, İsviçre ve Fransa'dan toplam 24 sporcu yer aldı. 2 helikopterle alınıp, dağların zirvesine bırakılan sporcular, zorlu ve dik yamaçlardan kayarak yeniden vadilere inmeyi sürdürüyor. Yaklaşık 2 ay sürecek etkinlikle Kaçkarlar 350 dolayında sporcuyu ağırlayacak.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-02-08 10:53:51



