Kaçkarlarda 'helikopter sesi çığı tetikliyor' tartışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçkarlarda 'helikopter sesi çığı tetikliyor' tartışması

DHA

Kaçkarlarda 'helikopter sesi çığı tetikliyor' tartışması


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE'de, yaklaşık 400 yapının bulunduğu Yukarı Kavrun Yaylası'nda birkaç yıl arayla düşen çığlar nedeniyle yayla evlerinin çoğu hasar görüp, yıkılıyor. Kaçkar Dağları'nda yapılan kayak sporu heliski sırasında, helikopterlerin ses titreşimlerinin çığı tetiklediğini öne süren halk, kaymakamlığa çığ bariyeriyle önlem alınması için başvurdu. Kavrun Yaylası Kültür Turizm ve Koruma Derneği Başkanı Tayfun Bekar, "Helikopter sesi titreşiminin kar yüzeyine baskı yapmasıyla oluşan çığa karşı acil çığ bariyerli önlem alınmalı" derken, firma yetkilileri ise çığ riski olan alanlarda uçuş ve kayak yapılmadığını, güvenli bölgelerde faaliyet sürdürüldüğünü açıkladı.
Çamlıhemşin ilçesinde 400 dolayında yapının yer aldığı Yukarı Kavrun Yaylası, her yıl kış aylarında çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yöredekiler, karın erimesiyle yaz başında çıktıkları yaylada, Çagovit mevkisinden düşen çığ nedeniyle yıkılan ya da hasar alan evlerle karşılaşıyor. Kaçkar Dağları'nda yapılan kayak sporu heliski sırasında helikopterlerin ses titreşimlerinin çığı tetiklediğini öne süren yaylacılar, çığ bariyeriyle önlem alınması için kaymakamlığa başvurdu. Yaylacılar, ortalama 20 yılda bir tekrarlanan çığın son yıllarda 2-3 yılda bir yaşandığını belirtti.
'ÇIĞ OLACAK DİYE KORKUYORUZ'
Kavrun Yaylası Kültür Turizm ve Koruma Derneği Başkanı Tayfun Bekar, yaylada son yıllarda helikopterli kayak sporunun rağbet gördüğünü belirterek, "Yaylamızda her 15-20 senede çığ yaşanan bir mevkimiz var. Helikopterin titreşiminden ve kayakçıların o bölgede kayak yapmasından dolayı artık her yıl çığ gelmesine sebep oluyor. Biz ilgili yerlere, kaymakamlığa orada çığ bariyerinin yapılmasını istediğimize dair 6 mahalle muhtarı ve dernek başkanlığı olarak dilekçemizi verdik. Son 4-5 yılda 3-4 kere çığ geldi ve oradaki evleri, kafeteryaları yıktı. Helikopterler sürekli gidip geldiği için biz de çığ olacak diye korkuyoruz, endişeliyiz. Biz burada turizm faaliyetlerine karşı değiliz, hem yaylacılık kültürü yaşatılsın hem de turizm faaliyetleri yürütülsün ama kimse zarar görmesin istiyoruz" dedi.
'ÇIĞ BARİYERİ YAPILMALI'
Yaylacı Halit Müftüoğlu da, "Yaylamız önceden de çığ bölgesiydi ama kayakçılar geldikten sonra her yıl çığ düşüyor. Yaylada evim var, çığdan zarar görüyorum. Bize de günah. Biz turizme karşı değiliz, turizm sektöründe çalışıyoruz. Kimse turizm faaliyetini yaparken kimseye zarar vermesin. Burada bir tek ben değil, komşularım da zarar görüyor. Çığ bariyeri yapılırsa orada bir problem kalmaz. Herkes rahat eder" diye konuştu.
Selçuk Parlak ise, "Bu riskin en büyük problemlerinden biri olarak biz helikopterle kayak yapılması olduğunu düşünüyoruz. Biz spor yapılmasın demiyoruz, turizmi engellemek istemiyoruz, yalnız yaylaya dikkat edilsin istiyoruz. 2-3 yılda bir çığ düşüyor ve orada kadimden kalan evlerimiz yıkılıyor. Bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.
'GÜVENLİ OLMAYAN BÖLGELER UÇUŞ DIŞINDADIR'
Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu ise çığ riski olan alanlarda uçuş ve kayak yapılmadığını, belirlenmiş güvenli bölgelerde faaliyetin sürdürüldüğünü açıkladı. Kaçkarlardaki heliski faaliyetlerinin bölgenin tüm hassasiyetlerinin dikkate alınarak bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri doğrultusunda yapıldığını söyleyen Haşimoğlu, "Çoruh Üniversitesi tarafından hazırlanan bilimsel rapor doğrultusunda, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün de verdiği müsaadeler eşliğinde biz yıllık bölgedeki uçuş faaliyetlerimizi düzenliyoruz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de bu faaliyetler doğrultusunda bize uçuş müsaadesi veriyor. Günlük uçuş planları yapılmadan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan anlık veriler dikkate alınmakta, o gün için uygun olmayan bölgeler uçuş kapsamı dışına çıkarılmaktadır. Aynı zamanda heliski ekibinin içerisinde, yetişmiş kar ve çığ uzmanları tarafından bölge etüt edilmekte ve güvenli olmayan bölgeler uçuş güzergahından dışarı çıkarılmaktadır. Biz bu faaliyeti 10 yıldan beri yapıyoruz. Bu faaliyette en dikkat ettiğimiz konu güvenlik konusudur. Biz güvenlik tedbirlerimizi maksimum seviyede tutuyoruz" dedi.
350 SPORCU HEYECAN YAŞAYACAK
İsviçre, Himalaya, Gürcistan, Kanada ve Fransa´nın yanı sıra Türkiye´de ise sadece Rize'de yapılan helikopterli kayak sporu 'heliski' heyecanı, Kaçkar Dağları'nda 15 Ocak'ta başladı. 12 hafta sürecek etkinliğin ilk kafilesinde İspanya, İsviçre ve Fransa'dan toplam 24 sporcu yer aldı. 2 helikopterle alınıp, dağların zirvesine bırakılan sporcular, zorlu ve dik yamaçlardan kayarak yeniden vadilere inmeyi sürdürüyor. Yaklaşık 2 ay sürecek etkinlikle Kaçkarlar 350 dolayında sporcuyu ağırlayacak.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-02-08 10:53:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçkarlarda 'helikopter sesi çığı tetikliyor' tartışması
YEREL HABERLER Kaçkarlarda 'helikopter sesi çığı tetikliyor' ...
Kepçe operatörleri korona olunca iş makinesinin başına belediye başkanı geçti
YEREL HABERLER Kepçe operatörleri korona olunca iş makinesinin ...
Kara aldırış etmeden Fırtına Deresi'nin buz gibi suyunda yüzdüler
YEREL HABERLER Kara aldırış etmeden Fırtına Deresi'nin buz gibi ...
Hamza Hamzaoğlu: “Yukarıyı yakalamak için kazanmamız gereken bir maçtı”
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: “Yukarıyı yakalamak için kazanmamız ...
Vincenzo Montella: “Defansif anlamda mücadele etmek zorunda kaldık”
YEREL HABERLER Vincenzo Montella: “Defansif anlamda mücadele etmek ...
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçının ardından
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Lazboard'lar ile kar üstünde kaydılar Rize’nin Petran köyünde 13. Petranboard Şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Lazboard'lar ile kar üstünde kaydılar Rize’nin Petran ...
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1- Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1- Adana ...
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Adana ...
Rize'de '13'üncü Petranboard Kayak Şenliği'
YEREL HABERLER Rize'de '13'üncü Petranboard Kayak Şenliği'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.