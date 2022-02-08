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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamza Hamzaoğlu: “Panik yapmaya gerek yok”

İHA

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 31 kaybettikleri Adana Demirspor maçı hakkında yaptığı açıklamada, "Eğer siz ne yaptığınızı biliyorsanız, sakin ve sabırlı olmak sizi hedefiniz ulaştıracaktır. Bizim yapmamız gereken şey bu. Hemen panik yapmaya gerek yok" dedi.

Hamza Hamzaoğlu: “Panik yapmaya gerek yok”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 31 kaybettikleri Adana Demirspor maçı hakkında yaptığı açıklamada, “Eğer siz ne yaptığınızı biliyorsanız, sakin ve sabırlı olmak sizi hedefiniz ulaştıracaktır. Bizim yapmamız gereken şey bu. Hemen panik yapmaya gerek yok” dedi.
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında cuma günü 20.00'de İzmir ekibi Altay’ın konuğu olacak. Maç öncesi antrenmanlarını sürdüren Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak sakinliklerini koruyarak mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

"Panik yapmaya gerek yok"
Hamzaoğlu, Adana Demirspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Ama bir gerçek var ki Adana Demirspor iyi bir takım. Güçlü bir kadrosu var. Kazansaydık çok iyi olacaktı. Sonuçta bu işin içerisinde mağlubiyet de var. Bunu ilk kez yaşamıyoruz, yaşamadık, yaşamayacağız da. Bundan sonra da mağlubiyetler göreceğiz. Burada sabırlı ve sakin kalmak çok önemli. Bana göre bu pozisyondaki takımlar için en önemli davranış budur. Eğer siz ne yaptığınızı biliyorsanız, sakin ve sabırlı olmak sizi hedefiniz ulaştıracaktır. Bizim yapmamız gereken şey bu. Hemen panik yapmaya gerek yok. Adana Demirspor bizi yenebilecek bir kadroya sahip ve kazandılar da" diye konuştu.
Kaybettikleri Adana Demirspor maçını Altay karşısında alacakları puan veya puanlarla telafi etmek istediklerini kaydeden Hamzaoğlu, “Sakin bir şekilde Altay maçına hazırlanmamız gerekiyor. Altay’da uzun bir süreden sonra ilk defa kazandı, morallendi. Onlar da kendi saha avantajını kullanmak isteyecekler, biz de buna hazırlıklı bir şekilde oraya gideceğiz. İnşallah kendi sahamızda kaybettiğimiz puan ya da puanları İzmir’den alıp döneriz. Bunu yapacak güzümüz ve potansiyelimiz var” dedi.

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