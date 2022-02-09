Djokovic, Adana Demirspor'a kiralandı

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Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizesporlu futbolcu Damjan Djokovic, sezon sonuna kadar kiralık olarak Adana Demirspor ile anlaştı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, ara transfer döneminin son saatlerinde oyuncusu Damjan Djokovic´u sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a kiraladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Damjan Djokovic, sezon sonuna kadar kiralık olarak Adana Demirspor'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-02-08 21:23:32



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