Papiss Demba Cisse Çaykur Rizespor'da

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Çaykur Rizespor tecrübeli santrafor Papiss Demba Cisse'yi renklerine bağladı.

İstanbul’da Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1 buçuk yıllığına Çaykur Rizespor’a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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