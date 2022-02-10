30 milyon ton bakır rezervinden 2 milyon ton kaldı

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesinde 1994 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Çayeli Bakır İşletmeleri’nin 2 milyon tonluk bakır rezervi kaldığı açıklandı.

Rize’de basın mensuplarıyla bir araya gelen Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi bu yıl ki bakır madeni hedeflerinin 640 bin ton olduğunu belirterek 30 milyon tonluk bakır rezervinin 28 milyon tonunun çıkartıldığını söyledi.

2021 yılında yaklaşık 800 bin ton maden çıkardıklarını belirten Genel Müdür Güreşçi, “Bu sene 640 bin ton hedefimiz var. Rezervimizi 800 bin tondan 640 bin tona kadar düşürdük. Bir sonraki sene ise bu miktar 500 bine kadar düşecek. Belki bu sayı artırılabilir. Randımanımızda bir düşüş yok. Yani cevheri yeraltından çıkarabilirsek içindeki metali alma oranımız herhangi bir sorun yok fakat rezervimiz oldukça azaldı” dedi.



“28 milyon tonluk bakır rezervini erittik”

Son 2 yıl içerisinde yer altında 10 bin metre sondaj yaptıklarını belirten Güreşçi, “Bu sondajlarla birlikte maden ömrünü 6 ay uzattık. 6 ay uzun bir süre değil amacımız bu süreyi daha da uzatmak. Bu anlamda çabamız devam ediyor. 30 milyon tonluk bir rezervimiz vardı. Bunun 28 milyonunu bitirdik diyebilirim. 28 milyon tonunu erittik. Yaklaşık 2 milyon ton rezervimiz kaldı” ifadelerini kullandı.



“Yer altından aldığımızı yer altına geri gönderiyoruz”

Bugüne kadar yer altında açtıkları tünellerin hepsini madeni çıkardıktan sonra doldurduklarını belirten Güreşçi, “Yer altından çıkardığımız malzeme kadar, yer altına malzeme gönderiyoruz. Cevherin içerisinde bakır olan malzemeyi ve çinko olan malzemeyi alıyoruz. Bir de bunun dışında ekonomik olmayan cevher pirit var. Bu malzemeyi su ve çimento ile karıştırıp bir yoğurt kıvamına getiriyoruz. Sonrasında pompalarla ve boru hatlarıyla yer altına basıyoruz. Yer altında da içerisinde çimento olduğu için donuyor. Donduktan sonra bunun üzerine çıkabiliyoruz. Bu da madenin emniyette kalmasını sağlıyor. Bir nevi yer altından aldığımızı yer altına geri gönderiyoruz. Zaten bunu yapmazsak üretim yapmamızın da imkânı yok” şeklinde konuştu.



“İş kazası en az yaşanan şirketler arasındayız”

İş kazaları istatistikleri bakımından Türkiye’nin en düşük oranlı firmalarından olduklarını vurgulayan Güreşçi, ”Çayeli Bakır İşletmeleri eski bir firma. Yaklaşık 40 yıldır hizmet veriyor. 40 senelik ömrünün içerisinde maalesef ölümlü kazalar da yaşandı. Tabii ki kazaların olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.



“Türkiye’deki yatırımlara devam edilecek”

Genel Müdür Güreşçi ayrıca ana hissedarları First Quantum firmasının Türkiye’de yatırıma devam etmek istediğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Şu anda Hakkari Çukurca’da sondaj çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hakkari deyince akla zor arazi şartları gelebiliyor. Fakat Kanada’da bulunan yöneticiler şirketin çalışanlarına o kadar güveniyorlar ki Türkiye’de yatırımları devam ettirmek istiyorlar” dedi.

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