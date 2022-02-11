Cumhurbaşkanına şifa niyetine organik köy ürünleri gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Rizeli hemşehrisi şifa niyetine içerisinde kestane balının da yer aldığı organik köy ürünlerinden oluşan koli hazırlayıp gönderdi.

Rize’nin Güneysu ilçesinde şarküteri mağazası işleten Selçuk Fırat, haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Covit19 testinin pozitif çıktığını öğrendi. Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a, kestane balı, mısır unu, peynir, tereyağı ve fındık gibi organik köy ürünlerinin bulunduğu bir koli hazırladı. Fırat hazırladığı koliyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmesi için AK Parti Güneysu İlçe Başkanı Mehmet Akif Karslı’ya teslim etti.

Cumhurbaşkanına şifa niyetiyle organik köy ürünlerini gönderdiğini belirten Fırat, “Rize Güneysu’da, Cumhurbaşkanımızın memleketinde bir esnafım. Organik kestane balımız, mısır unumuz, muhlamalık peynirimiz, köy tereyağımız ve bir miktar fındığı şifa olması niyetiyle kendisine gönderiyoruz. İnşallah kabul buyurur. Cumhurbaşkanımıza hemşerileri olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Baba ocağından selamlar diyoruz” ifadelerini kullandı.

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