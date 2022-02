Rize’nin balıkçı çifti

Rize’de geçimlerini balıkçılıkla sağlayan Gamze ve Onur Terzi, her sabah beraber çıktıkları balıktan beraber dönüyor.

Rize’nin Pazar ilçesinde geçimlerini balıkçılıkla sağlayan Gamze ve Onur Terzi çifti, her gün sabahın ilk saatlerinde balığa çıkarak Karadeniz’in hırçın dalgaları arasında balık tutuyor. Balık tutarken birbirlerine destek olan çift, evin geçimini de bu yolla sağlıyor. Hayat ortağı Gamze Terzi’nin iş hayatındaki tek ortağı olduğunu dile getiren Onur Terzi, “Eşimle birlikte balıkçılık yapıyorum. Sabah altı gibi kalkıyoruz, Karadeniz’in sularına açılıyoruz. Suya serdiğimiz ağlarımızı kaldırıyoruz ve 510 kilogram balık avlıyoruz ve bundan sonra kooperatifimize veriyoruz. Eşim benim tek ortağım. Bir tane de yedek kaptanımız var, sadık dostumuz, köpeğimiz. Hep birlikte balıkçılık yapıyoruz. Ağlarımız yırtılıyor, beraber dikiyoruz. Yavaş yavaş işimizi öğreniyoruz. Değişik balıkların ağlarını yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



"Eşim benim tek ortağım"

Gamze Terzi ise eşine yardım ederek, birlikte balıkçılık yaparak çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Eşimle her sabah balığa çıkıyoruz. Çocuklarımızı okula bırakıyoruz ve balık avlamaya gidiyoruz. Bazen balık oluyor, bazen olmuyor. Allah ne verdiyse artık” dedi.

