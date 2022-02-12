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Sakatlanan genç kayakçı, kamyonet kasasında hastaneye taşındı

DHA

Sakatlanan genç kayakçı, kamyonet kasasında hastaneye taşındı


Arzu ERBAŞ Rukiye MEYVECİ / İKİZDERE, (Rize), (DHA) Rize'nin İkizdere ilçesinde Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada düşerek yaralanan Rana Tendoğan (17) adlı sporcu, sağlık ekibinin ambulansla bir başka hastayı ilçeye indirmesi nedeniyle sedye ile konulduğu kamyonet kasasında taşındı. Yolda ambulansa alınan sporcu kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
İkizdere ilçesi Cimil Köyü'nde Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Erkek ve kadın 53 sporcu U16, U18, U20, U21+ kategorilerinde yarıştı. Karla kaplı yamaçları tırmanan sporcular, kayarak en kısa sürede bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı. Şampiyonada dereceye giren ve milli takıma seçilen sporcular ülkeyi uluslararası yarışmalarda temsil edecek.
SPORCUNUN ZOR ANLARI
Şampiyona sırasında Rana Tendoğan adlı sporcu kayak sırasında düşerek omzundan yaralandı. Görevlilerin parkurda müdahale ettiği sporcu kar motoru ile alınarak başlangıç noktasına getirildi. Alanda görevli sağlık ekibi, Cimil Köyü'nde rahatsızlanan bir hastaya müdahale ederek ambulansla ilçedeki sağlık merkezine indirdi. Bu sırada alanda başka sağlık ekibi olmayınca yaralı sporcu sedye ile kamyonetin kasasına konularak hastaneye doğru yola çıkarıldı. Hastayı bırakıp geri dönen sağlık ekibi yolda karşılaştığı kamyonetteki yaralı sporcuyu alarak ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Tedavi altına alınan sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"DÜNYA ŞAMPİYONASI YAPILACAK PARKUR VAR"
Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, dağ kayağının özellikle kayak tesislerinin, pistlerinin olmadığı yerlerde yapıldığını belirterek, "Cimil Köyü de bize bu imkanı sundu. Ülkemizin dört bir yanından gelen 53 sporcumuz var. Oluşturulan parkurlarda çok başarılı bir yarışma gerçekleştiriliyor. İkizdere Cimil Köyü belki de gelecekteki dağ kayağında dünya şampiyonası yapılacak parkurlardan bir tanesi. Özellikle bu bölgedeki gençlerin dağ kayağı ile tanışması için federasyon olarak çalışmalar yürütüyoruz" dedi.
"İKİZDERE'DE KIŞ TURİZM POTANSİYELİ VAR"
Turizmci Kasım Ekşi de bu yıl İkizdere ilçesinde 3 kış organizasyonuna ev sahipliği yapıldığını belirterek, "Bu organizasyonlar İkizdere Vadisi'nin kış turizm potansiyelini gün yüzüne çıkarıyor. Bölgenin karla ortaya çıkan güzellikleri pek bilinmiyordu. Bugün burada yapılan dağ kayağı şampiyonası ile bölgenin karla ilgili sportif aktivitelere de ev sahipliği yapabileceğini gördük. Bu tür aktiviteler ile birlikte bölgenin kış turizmine hazırlanması gerekiyor" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kayak yapanlardan detaylar
-Kayakçılara start verilmesi 
-Kayakçıların finish noktasına gelmesi 
-Dağa tırmanan kayakçılar
-Türkiye Dağcılık Federasyonu başkanı Prof. Dr. Ersan Başar röportaj
-Turizimci Kasım Ekşi röportaj
-Yaralanan sporcunun kamyonetten alınması
-Yaralanan sporcunun sedyeye konması 
-Ambulans ve kamyonet detayıDHA-Spor Türkiye-Rize / İkizdere Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-02-12 15:38:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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