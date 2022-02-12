Rize’de silahlı saldırı: 2 yaralı

Rize'de bir caddede iki kişi arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Rize merkez Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir işletmede meydana geldi. H.Y ve C.D isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle C.D isimli kişi, belindeki silahı çıkararak H.Y’ye ateş etti. Baldır bölgesinden vurulan H.Y. yere yığılırken, saldırganı uzaklaştırmak için araya giren D.E ise saldırganın kafasına kabza ile vurması sonucu hafif yaralandı. C.D isimli saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredeki esnaflar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı H.Y. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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