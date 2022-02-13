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Ölenlerin fotoğrafı 40 yıldır bu çay ocağında toplanıyor Rize'de yaklaşık 40 yıldan beri mahallede vefat eden kişilerin vesikalık fotoğrafları kahvehanenin duvarındaki panoya asılıyor

İHA

Rize'de cami vakfının çay ocağında vefat edenlerin fotoğrafları özel olarak hazırlanan bir panoda 40 yıldır toplanıyor.

Ölenlerin fotoğrafı 40 yıldır bu çay ocağında toplanıyor Rize'de yaklaşık 40 yıldan beri mahallede vefat eden kişilerin vesikalık fotoğrafları kahvehanenin duvarındaki panoya asılıyor

Rize'de cami vakfının çay ocağında vefat edenlerin fotoğrafları özel olarak hazırlanan bir panoda 40 yıldır toplanıyor.
Rize'nin merkeze bağlı Muradiye beldesinde cami vakfına ait çay ocağını işleten Aydoğan Yıldırım, Merkez Heleke Camii'nin derneği tarafından oluşturulan geleneği sürdürmeye devam ediyor. Yaklaşık 40 yıldan beri mahallede vefat eden kişilerin vesikalık fotoğrafları kahvehanenin duvarındaki panoya asılıyor. 40 yıldır kesintisiz olarak toplanan fotoğraflar nedeniyle çay ocağındaki panoda yaklaşık 500 kişinin fotoğrafı bulunuyor.
Çay ocağı işletmecisi Aydoğan Yıldırım, “Rize’nin Muradiye beldesinde bir esnafım. Çay ocağı işletiyorum. Bu panonun tam tarihini bilmesem de yaklaşık 3040 yıl önce Muradiye Merkez Heleke Camii Derneği tarafından oluşturulmaya başlandı. O zamanki büyüklerimiz sırasıyla panonun en başından başlayarak vefat eden kişilerin fotoğraflarını koymaya başlamışlar. Kimin ne zaman vefat ettiği tam olarak belli değil fakat 80 yaş üstü büyüklerimize sorduğumuz zaman ortalama tarihler öğrenebiliyoruz. Biz de yüzeysel olarak vefat eden kişilerin akrabalarından fotoğraflarını isteyip geleneğimizi elimizden geldiği kadar sürdürmeye çalışıyoruz. Bu panoda 40 yıldan daha uzun süre önce bile rahmetlik olan büyüklerimiz var. Şu anda 500’e yakın, 450’nin üzerinde fotoğrafımız var. Açıkçası net sayısını saymadım” dedi.
Rize'de birçok çay ocağında panolar olduğunu ama kahvehanesindeki panodan daha büyüğünü görmediğini söyleyen Yıldırım, “Aslında bizim bulunduğumuz bölgede birçok çay ocağında bu tür panolar mevcut. Bu kadar büyüğüne rastlamadım ama küçük çaplı olanları Rize’de mevcut. Rize’de gelenek diyebiliriz. Biz fotoğrafları talep ediyoruz. Vatandaşlarımızın alışkın olduğu bir durum. Bulunan resimleri genelde aileler bırakıyor bize. Bunu görenler vefat eden insanlara rahmet veriyorlar, dua okuyorlar. Büyüklerimiz görünce de eski yıllardan anılarını paylaşabiliyorlar” şeklinde konuştu.
Akrabalarının fotoğraflarını panoda gördükçe hüzünlendiğini söyleyen Oğuzhan Sarımehmet, “Ben 30 yaşındayım. Kendimi bildim bileli bu pano köyümüzde. Dedem burada, büyükbabam burada. Onları gördükçe hüzünleniyoruz, üzülüyoruz. Çok güzel bir gelenek aslında. Bu gelenek devam ediyor. Yörede birçok insanın bundan haberi yok. Gördüğünüz gibi fotoğraflar eski. Şimdi fotoğraf eskisi gibi bırakılmıyor. Geleneğin devam edebilmesi için fotoğraf bırakmamız lazım” diye konuştu.
Panoya baktıklarında büyükleri için ‘Keşke aramızda olsalar’ diye düşündüklerini dile getiren Kasım Mert ise, “Vefat eden yaşlılarımızı özlüyoruz. Bu panoda akrabalarımız, büyüklerimiz var. Panoya bakınca keşke burada olsalar da çay içip muhabbet etsek diye içimizden geçiriyoruz. Çok duygulanıyoruz, onları özlüyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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