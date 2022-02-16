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Rize’de işten çıkarılacağını öğrenen şahıs çalıştığı iş yerini ateşe verdi Olay sonrası iş yerine ait araçla kaçmaya çalışırken kaza yapınca yakalandı

İHA

Rize’de işten çıkarılacağını öğrenen şahıs çalıştığı iş yerini ateşe verdi Olay sonrası iş yerine ait araçla kaçmaya çalışırken kaza yapınca yakalandı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde işten çıkarılacağını öğrenen şahıs çalıştığı iş yerini ateşe verdi. Yangında iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniyol köyünde bulunan bir işletmede çalışan 42 yaşındaki D.K., işletme sahibinin iddiasına göre işten çıkartılacağını öğrenince sinirlenerek kendisin kaldığı işletmeye ait bungalovu ateşe verdi. Arından işletme sahibinin aracını alan D.K. olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak kısa bir süre sonra çamura saplanan arabayı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bu esnada alkollü olduğu iddia edilen şahıs düşerek yaralandı. Ateşe verdiği bungalov ise kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi.
İşletme sahibi Ömer Kepenek, D.K. isimli çalışanının kendisini işten çıkaracaklarını duyduğunda aldığı alkolün etkisiyle kaldığı bungalovu ateşe verdiğini dile getirerek “Bizimle birlikte 7 aydır çalışıyordu. Geç saate kadar içki aldıktan sonra kaldığı odayı yakmış. Kendisini işten çıkarmaya karar vermiştik. Bunu öğrenince böyle bir şey yaptı. Allah’tan can kaybımız olmadı. Olay sonrasında aracımı da alıp kaçmaya çalıştı ancak aracı da çarparak zarar verdi. Sonrasında yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Gerekli soruşturma devam ediyor” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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