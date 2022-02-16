Pazarspor'da Ali Rıza Sinan Bayraktar dönemi başladı

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Pazarspor, Selçuk Yıldırımkaya'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ali Rıza Sinan Bayraktar’ı getirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Pazarspor'da üst üste alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği Teknik Direktör Selçuk Yıldırımkaya'nın ardından Ali Rıza Sinan Bayraktar ile anlaşmaya varıldı. Pazarspor’da 20152016 sezonunda da görev alan Sinan Byraktar başarılı bir sezon geçirmişti.

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