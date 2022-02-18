Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 10’lık üstünlüğü tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

29. dakikada Okaka ile ceza sahasının içerisinde paslaşan Trezeguet’in vuruşunda kaleci Tarık topu kornere tokatladı.

31. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Baiano’nun vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

34. dakikada Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluşunca yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemesi sonunca hakem Suat Arslanboğa golü verdi. 10



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Ali Saygın Ögel xx, Ekrem Kan xx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Gökhan Gönül xx, Holmen xx, Ponck xx, Sertel xx, Baiano xx, Yusuf xx, Boldrin xx, Gedson xx, Sabo xx, Pohjanpalo xx

Yedekler: Gökhan Akkan, Cisse, Alper, Selim, Boyd, Eren, Deniz, Phiri, Emir Han, Bolasie

Teknik direktör: Hamza Hamzaoğlu

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Hasan Ali xx, Tolga xx, Serdar x (Deniz Türüç dk.18 x), Berkay xx, Pizzi xx Trezeguet xxx, Okaka xx

Yedekler: Muhammed, Tagir, Epureanu, Aleksic, Fredik, Ömer, Salih, Emre, Pedro Aves De Lima

Teknik Direktör: Emre Belezoğlu

Gol: Trezeguet (dk. 34) (Medipo Başakşehir)

Sarı kartlar: Gedson Fernandes (Çaykur Rizespor), Okaka, Duarte (Medipol Başakşehir)

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