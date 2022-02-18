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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

İHA

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 20’lık üstünlüğü tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Eren’in ceza sahasının içerisinde uzaklaştırmaya çalıştığı topu bir anda önünde bulan Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 20
81. dakikada sol kanatta topla buluşan Bolasie’nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut kaleci Volkan’ın kucağında kaldı.

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Ali Saygın Ögel xx, Ekrem Kan xx
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Gökhan Gönül x (Phiri dk. 83 ?), Holmen xx, Ponck xx, Cemali xx (Eren dk.46 x), Baiano xx, Yusuf xx, Boldrin xx (Bolasie dk.76 x), Gedson xx, Sabo xx (Boyd dk. 62 x), Pohjanpalo xx (Cisse dk. 62 x)
Yedekler: Gökhan Akkan, Alper, Selim, Deniz, Emir Han
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx (Ömer dk. 88 ?), Duarte xx, Ndayishimiye xx, Hasan Ali xx, Tolga xx, Serdar x (Deniz Türüç dk. 18 x), Berkay xx (Guldbrandsen dk. 88 ?), Pizzi xx (Salih dk. 64 x) Trezeguet xxx (Aleksic dk. 88 ?), Okaka xx
Yedekler: Muhammed, Tagir, Epureanu, Emre, Pedro Aves De Lima
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Trezeguet (dk. 34 ve 52) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Gedson Fernandes, Baiano (Çaykur Rizespor), Okaka, Duarte, Salih Uçan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

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