Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: 0-2

Arzu ERBAŞ / RİZE (DHA)STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Ekrem Kan
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Ponck, Holmen, Gökhan (Dk.83 Phiri), Cemali (Dk. 46 Eren), Baiano, Sabo (Dk.62 Boyd), Boldrin (Dk.75 Bolasie), Gedson,Yusuf, Pohjanpalo (Dk. 61 Cisse)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ndayishimiye, Duarte, Caiçara (Dk. 88 Ömer Ali), Hasan Ali, Tolga, Serdar (Dk. 18 Deniz), Pizzi (Dk 64 Salih), Berkay (Dk 88 Guldbrandsen), Trezeguet (Dk 88 Aleksic), Okaka
GOLLER: Dk. 34 ve Dk.52 Trezeguet (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Gedson, Baiano (Çaykur Rizespor) - Okaka, Duarte, Salih, Deniz (Medipol Başakşehir)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26´ncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Medipol Başakşehir´e 2-0 mağlup oldu.
7´nci dakikada Çaykur Rizespor savunmasının çıkarken kaptırdığı topla Berkay soldan ceza alanına girdi, sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.
29´uncu dakikada Trezeguet sol çaprazdan girdiği ceza alanında Okaka ile paslaşarak kaleye gönderdiği topu kaleci Tarık son anda çıkardı.
30´uncu dakikada Baiano´nun ceza sahasının uzağından sert vurduğu top kaleci Volkan´da kaldı.
31´inci dakikada gelişen Başakşehir atağında Deniz´in ceza sahasının önünde sol çaprazdan gönderdiği topu kaleci Tarık yatarak kontrol etti.
34´üncü dakikada Trezeguet ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kaldığında gönderdiği top ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyona VAR incelemesi yapıldı. İnceleme sonrası gol geçerli sayıldı: 0-1.
39´uncu dakikada Çaykur Rizespor hücumunda Baiano taç çizgisine yakın noktadan gönderdiği topu Pohjanpalo karşıladı. Penaltı noktasına gönderdiği topu alan Sabo´nun vuruşunda top üstten auta çıktı.
ilk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
52´nci dakikada Başakşehir atağında sol kanattan gelen Trezeguet´in Tolga´ya bıraktığı top savunmaya çarparak tekrar Trezeguet´in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
60´ncı dakikada ceza alanı dışından şutunu çeken Yusuf´un topu savunmadan döndü.
76´ncı dakikada sol kanattan gelen Bolasie´nin ceza sahasının uzağından arka direğe yönlendirdiği topu savunma kornere gönderdi.
90+2'nci dakikada Cisse, Tolga´dan aldığı topla ceza sahasına girmeden vurdu, top az farkla auta çıktı.
Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2022-02-18 22:19:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.