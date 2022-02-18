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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: 0-2

DHA

Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: 0-2


Arzu ERBAŞ / RİZE (DHA)STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Ekrem Kan
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Ponck, Holmen, Gökhan (Dk.83 Phiri), Cemali (Dk. 46 Eren), Baiano, Sabo (Dk.62 Boyd), Boldrin (Dk.75 Bolasie), Gedson,Yusuf, Pohjanpalo (Dk. 61 Cisse)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ndayishimiye, Duarte, Caiçara (Dk. 88 Ömer Ali), Hasan Ali, Tolga, Serdar (Dk. 18 Deniz), Pizzi (Dk 64 Salih), Berkay (Dk 88 Guldbrandsen), Trezeguet (Dk 88 Aleksic), Okaka
GOLLER: Dk. 34 ve Dk.52 Trezeguet (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Gedson, Baiano (Çaykur Rizespor) - Okaka, Duarte, Salih, Deniz (Medipol Başakşehir)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26´ncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Medipol Başakşehir´e 2-0 mağlup oldu. 
7´nci dakikada Çaykur Rizespor savunmasının çıkarken kaptırdığı topla Berkay soldan ceza alanına girdi, sert vurdu, top yan ağlarda kaldı. 
29´uncu dakikada Trezeguet sol çaprazdan girdiği ceza alanında Okaka ile paslaşarak kaleye gönderdiği topu kaleci Tarık son anda çıkardı. 
30´uncu dakikada Baiano´nun ceza sahasının uzağından sert vurduğu top kaleci Volkan´da kaldı.
31´inci dakikada gelişen Başakşehir atağında Deniz´in ceza sahasının önünde sol çaprazdan gönderdiği topu kaleci Tarık yatarak kontrol etti.
34´üncü dakikada Trezeguet ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kaldığında gönderdiği top ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyona VAR incelemesi yapıldı. İnceleme sonrası gol geçerli sayıldı: 0-1.
39´uncu dakikada Çaykur Rizespor hücumunda Baiano taç çizgisine yakın noktadan gönderdiği topu Pohjanpalo karşıladı. Penaltı noktasına gönderdiği topu alan Sabo´nun vuruşunda top üstten auta çıktı.
ilk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
52´nci dakikada Başakşehir atağında sol kanattan gelen Trezeguet´in Tolga´ya bıraktığı top savunmaya çarparak tekrar Trezeguet´in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
60´ncı dakikada ceza alanı dışından şutunu çeken Yusuf´un topu savunmadan döndü.
76´ncı dakikada sol kanattan gelen Bolasie´nin ceza sahasının uzağından arka direğe yönlendirdiği topu savunma kornere gönderdi.
90+2'nci dakikada Cisse, Tolga´dan aldığı topla ceza sahasına girmeden vurdu, top az farkla auta çıktı.
Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2022-02-18 22:19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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