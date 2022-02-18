Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: 0-2



Arzu ERBAŞ / RİZE (DHA)STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Ekrem Kan

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Ponck, Holmen, Gökhan (Dk.83 Phiri), Cemali (Dk. 46 Eren), Baiano, Sabo (Dk.62 Boyd), Boldrin (Dk.75 Bolasie), Gedson,Yusuf, Pohjanpalo (Dk. 61 Cisse)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ndayishimiye, Duarte, Caiçara (Dk. 88 Ömer Ali), Hasan Ali, Tolga, Serdar (Dk. 18 Deniz), Pizzi (Dk 64 Salih), Berkay (Dk 88 Guldbrandsen), Trezeguet (Dk 88 Aleksic), Okaka

GOLLER: Dk. 34 ve Dk.52 Trezeguet (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Gedson, Baiano (Çaykur Rizespor) - Okaka, Duarte, Salih, Deniz (Medipol Başakşehir)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26´ncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Medipol Başakşehir´e 2-0 mağlup oldu.

7´nci dakikada Çaykur Rizespor savunmasının çıkarken kaptırdığı topla Berkay soldan ceza alanına girdi, sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

29´uncu dakikada Trezeguet sol çaprazdan girdiği ceza alanında Okaka ile paslaşarak kaleye gönderdiği topu kaleci Tarık son anda çıkardı.

30´uncu dakikada Baiano´nun ceza sahasının uzağından sert vurduğu top kaleci Volkan´da kaldı.

31´inci dakikada gelişen Başakşehir atağında Deniz´in ceza sahasının önünde sol çaprazdan gönderdiği topu kaleci Tarık yatarak kontrol etti.

34´üncü dakikada Trezeguet ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kaldığında gönderdiği top ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyona VAR incelemesi yapıldı. İnceleme sonrası gol geçerli sayıldı: 0-1.

39´uncu dakikada Çaykur Rizespor hücumunda Baiano taç çizgisine yakın noktadan gönderdiği topu Pohjanpalo karşıladı. Penaltı noktasına gönderdiği topu alan Sabo´nun vuruşunda top üstten auta çıktı.

ilk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

52´nci dakikada Başakşehir atağında sol kanattan gelen Trezeguet´in Tolga´ya bıraktığı top savunmaya çarparak tekrar Trezeguet´in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

60´ncı dakikada ceza alanı dışından şutunu çeken Yusuf´un topu savunmadan döndü.

76´ncı dakikada sol kanattan gelen Bolasie´nin ceza sahasının uzağından arka direğe yönlendirdiği topu savunma kornere gönderdi.

90+2'nci dakikada Cisse, Tolga´dan aldığı topla ceza sahasına girmeden vurdu, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2022-02-18 22:19:24



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