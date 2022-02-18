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Hamza Hamzaoğlu: “Nasıl göreve davet edildiysek istifaya da davet edilebiliriz”

İHA

Hamza Hamzaoğlu: “Nasıl göreve davet edildiysek istifaya da davet edilebiliriz”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Medipol Başakşehir maçının ardından, “Taraftarlar bizi de istifaya davet etti taraftarlar. Nasıl göreve davet edildiysek, istifaya da davet edilebiliriz” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Medipol Başakşehir’e 20 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, “20 mağlup olduğumuz için üzgünüz. İyi bir mücadele ortaya koyduk. Oyuncularım iyi bir takıma karşı ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar, bunu da yaptılar. Başakşehir iyi bir takım bunu da söylemek lazım. Yediğimiz iki goldeki ufak tefek hatalarımız rakibin lehine sonuçlandı. Onların hatalarını biz gole çeviremedik. Başakşehir’e yenilmemiz çok abes bir şey değil, normal. Kazanmak için her şeyi yaptık, mücadele verdik, olmadı. Bundan sonra da birçok maçta kazanmak için sahada olacağız ama kazanamayacağımız maçlarda olacak” dedi.

"Bunu anlamakta zorluk çekiyorum"
Karşılaşmada tribünler tarafından Sabo’nun ıslıklanmasına da değinen Hamzaoğlu, “Her hata yapan oyuncu her hafta ıslıklanıp yuhalanıp dışarı davet edilirse bu nasıl olacak? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Geçen hafta Alper, şimdi Sabo. Sabo’yu öbür hafta burada nasıl oynatacağız? Anlam veremiyorum. Öbür hafta bir diğeri kötü oynarsa yuhalanacağını düşünerek sorumluluk nasıl alacak?” diye konuştu.
Taraftarın maç esnasında kendisine yönelik istifa çağrısını normal karşıladığını ifade eden tecrübeli teknik adam, “Taraftarlar bizi de istifaya davet etti. Nasıl göreve davet edildiysek istifaya da davet edilebiliriz. Bugüne kadar da zaten benim hiçbir kulüpte bir sıkıntı yapmadığımı herkes bilir. Değişimler çok normaldir. Takımın menfaatine olacaksa bunu yapmaktan da çekinmeyiz, hiçbir zorlukta çıkarmayız. Asla görevden kaçmak pes etmek gibi bir niyetimiz yok. Transferlerimizle beraber daha iyi bir takım olduk. Bugün de bunu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bugüne kadar 20 maça çıktık, 22 puan aldık, yarım sezon gibi bir şey oluyor. Ve bunlardan kendi ayarımızdaki takımlardan sadece Giresunspor’a deplasmanda yenildik, 10 kişi kaldığımız için. Biz rakiplerimizle başa başa mücadele edecek ve üstünlük sağlayacak bir kadroya sahibiz. Haftaya belki Galatasaray maçını kazanabiliriz çünkü iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu akşam oturup konuşuruz başkanla. Eğer böyle bir tasarrufları olacaksa da hiç problem değil. Biz takıma güveniyoruz, bir değişim gerekiyorsa yaparız. Yapmazsak da bu takımla beraber biz bu yarışı iyi yerde bitiririz. İsteyen veda, isteyen devam mesajı olarak alsın. Nasıl duymak istiyorsanız öyle alsın” şeklinde konuştu.

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