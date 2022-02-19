Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

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Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Çaykur Rizespor'da Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı alınan 20'lık mağlubiyetin faturası Hamza Hamzaoğlu'na kesildi. Maç esnasında taraftarın istifa çağrısı yaptığı tecrübeli teknik adam ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi.

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