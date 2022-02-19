Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale

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Arzu ERBAŞ/ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE'nin Çayeli ilçesinde ayağı kırılan kuzuya, veteriner hekim bulunamayınca devlet hastanesi acil servisinde müdahale edildi. Röntgen çekilip ayağı alçıya alınan kuzu, sahibine teslim edildi.

Beyazsu köyünde ayağı kırılan kuzusunun tedavisi için ilçede veteriner bulamayan sahibi, hayvanı Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Sağlık ekipleri, çekilen röntgen filminde sağ arka ayağı kırık olduğu tespit edilen kuzuya müdahale etti. Ayağı alçıya alınan kuzu, tedavisinin ardından sahibine teslim edildi. Sağlık çalışanları da acil serviste kuzu ile selfie çekti.

Rize Valisi Kemal Çeber, sağlık ekibinin hastanede kuzuya müdahale ettiği görüntüleri, "Cefakar ve sevgi dolu sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" notuyla paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Arzu ERBAŞ

2022-02-19 14:37:40



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