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Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale (2)

DHA

Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale (2)


'BU ŞİRİNLİKLE GÖRÜNCE KİMSE GERİ ÇEVİRMEDİ'
Rize'nin Çayeli ilçesinde ayağı kırılan kuzusunu, veteriner hekim bulunamayınca devlet hastanesinin acil servisine götüren Ahmet Enisoğlu (59), o anları anlattı. 'Tarçın' adını verdiği kuzusunun ayağının kırıldığını fark ettiğini söyleyen Enisoğlu, "Bu sabah ahıra indik, kuzunun ayağını basamadığını gördük. Ayağı kırılmıştı. Hafta sonu ve çok erken saat olduğu için veterinerin açmayacağını düşünerek kuzuyu aldığım gibi hastaneye götürdüm. Sağ olsunlar, hemen ilgilendiler. Röntgenini çektiler, alçısını yaptılar. Bu şirinlikle kuzuyu görünce de kimse geri çevirmedi. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)Emirhan PEHLİVAN/ ÇAYELİ (Rize), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çayeli Emirhan PEHLİVAN
2022-02-19 16:30:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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